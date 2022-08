Sécheresse : quel est le niveau d'alerte dans votre commune ?

Après plusieurs mois de déficit pluviométrique, de nombreux départements connaissent une sécheresse historique. Conséquence, les préfets ont pris des arrêtés visant à restreindre les usages de l’eau. Mais la situation n'est pas la même dans tous les départements, et tous n’ont donc pas à faire face aux mêmes restrictions.

Grâce au module de recherche créé par France 3, nous vous proposons de découvrir quelle est la situation dans votre commune, à partir des données du site gouvernemental Propluvia, qui regroupe l'ensemble des arrêtés relatifs à la sécheresse en vigueur. Dans le moteur de recherche ci-dessous, vous pouvez entrer le nom de votre commune ou votre code postal.

Attention les préfectures s’appuient sur des arrêtés-cadres et un guide, consultable sur le site du ministère de la transition écologique, pour établir la liste de ce qui est autorisé ou limité. Mais d’un département à l’autre, certains aspects peuvent varier. Les services de l’Etat s’adaptent à la réalité du terrain.

Quatre niveaux de surveillance

Certains territoires sont placés en état de "vigilance" et voient simplement les autorités inciter particuliers et professionnels à économiser l’eau.

Les zones en état d'"alerte", elles, commencent à voir poindre des mesures concrètes : les agriculteurs peuvent voir leur consommation d'eau réduite jusqu’à 50% tandis que les particuliers ne peuvent plus laver leur voiture ou arroser leur jardin qu’à certaines heures.

Ces dernières mesures pratiques sont encore plus drastiques au niveau supérieur, celui de l'"alerte renforcée", tandis que les agriculteurs peuvent alors voir leurs prélèvements en eau réduits de plus de 50%.

Ce n’est qu’au niveau "crise", le niveau le plus élevé, que ces prélèvements sont totalement interdits, de même que tous les prélèvements jugés non-prioritaires. Au final, seules les ponctions d’eau pour les domaines de la santé, de la sécurité civile ou, plus classiquement, pour l’eau potable et la salubrité, sont autorisées.

