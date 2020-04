Sécheresse : quelle est la situation des rivières en Centre-Val de Loire ?

Après une année 2019 marquée par une extrême sécheresse et deux épisodes de canicule en région Centre-Val de Loire, la crainte est de revivre une année 2020 identique. À ce sujet, les services de la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) communiquent sur la situation actuelle. "Les niveaux des rivières sont relativement bas pour la saison sans pour autant atteindre des valeurs alarmantes", est-il indiqué dans un communiqué de la préfecture de Région.

De son côté, le groupe écologiste au Conseil régional en Centre-Val de Loire se dit "préoccupé par la situation de la Loire, dont le débit observé à Orléans le 20 avril 2020 était encore plus bas qu'il ne l'était le 20 avril 2019". Il demande une réunion de crise "pour anticiper les prises de décisions nécessaires". Une réunion "prématurée", selon les services de la préfecture.

Pas de situation alarmante mais une surveillance

Il n'y a pas de crise à l'heure actuelle. D'autant qu'après plusieurs semaines de confinement passé sous le soleil, la pluie a fait son retour. "La pluviométrie des jours à venir et du mois de mai en général (et dans une moindre mesure celui de juin) pourrait faire repartir les niveaux à la hausse plus ou moins durablement", poursuit ce communiqué. Et la pluviométrie pendant l'hiver et jusqu'à la mi-mars a été plutôt excédentaire.

Des seuils d'alerte ont été franchis : notamment sur la Ringoire à Déols (Indre) et sur la Dhuy à Sandillon (Loiret). Mais les pluies de ces derniers jours ont fait repasser les débits au-dessus de ces seuils. "Le débit sur la Loire est faible pour la saison mais les prévisions sont à la hausse après le 30 avril. Les perspectives des jours à venir sont plutôt positives vis-à-vis de l'étiage, notamment en région Centre-Val de Loire et sur le haut bassin du Cher ou sur la Dore ou la Sioule", précise le communiqué.