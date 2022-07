Sécheresse, records de températures, monoculture : comment expliquer l'ampleur des incendies de l'été ?

Mercredi 20 juillet 2022, lors de son déplacement en Gironde, à La Teste-de-Buch, au chevet des populations sinistrées par les incendies de forêt et pour soutenir les sapeurs-pompiers mobilisés, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé, entre autres mesures, le lancement d’un "grand chantier national pour pouvoir replanter la forêt de Gironde". Ce "grand chantier", selon le chef de l’Etat, mobilisera "les professionnels de la forêt, telle que l’Office National des Forêts (ONF)" afin de rebâtir la forêt "avec des règles plus protectrices", et ainsi "prévenir les risques d’aujourd’hui et de demain".

Alors que près de 21.000 hectares de végétation ont été détruits par les feux de forêt de Landiras et de La Teste-de-Buch, ce projet de reconstruction de la forêt de Gironde pose la question des politiques de gestion des forêts et de prévention des risques d’incendie. Poumon écologique, terrain de jeux d’activités touristiques et de détente, ressource essentielle de l’industrie du bois, les forêts se trouvent au cœur d’enjeux écologiques, économiques, sociaux et humains.

"Rebâtir la forêt ? Un effet d’annonce", selon un responsable syndical

"Rebâtir la forêt de Gironde ? Moi, je n'ai pas de doute que ça se fasse, ça s'est toujours fait" affirme, d’un ton calme et posé, Philippe Canal, porte-parole du Snupfen Solidaires, le syndicat majoritaire à l'Office National des Forêts (ONF). "Reconstituer les forêts, après les incendies ou les tempêtes, c'est ce que font les forestiers, qu'ils soient publics ou privés, en s'appuyant sur la dynamique naturelle quand c’est possible, ou sinon en replantant" poursuit le syndicaliste, qui voit surtout dans ce plan de reconstruction "un effet d’annonce".

Le garde forestier estime important de rappeler que "des incendies plus graves ont eu lieu par le passé". Philippe Canal se remémore les incendies qui touchèrent, déjà en 1949, la forêt des Landes de Gironde et qui "s'étaient soldés par 88 morts", puis évoque 1976, considérée comme "une année terrible en France pour les incendies de forêt". Le porte-parole du Snupfen juge que "d'immenses progrès ont été faits en matière de prévention des forêts contre les risques d’incendie" et cite comme exemple la construction de pare-feux, l’installation de citernes ou encore les dispositifs de surveillance en amont des feux de forêt.

"Mais aujourd’hui, le système de prévention des incendies de forêts a atteint ses limites" considère pour sa part Sébastien Lahaye, ancien pompier désormais chercheur spécialiste des feux de forêt. L’ex-soldat du feu observe qu’aujourd’hui "les risques d’incendie sont accrus par les conditions météorologiques et les conditions du terrain". "Sur place, en Gironde, ajoute Sébastien Lahaye, on a vu des températures à 40°C, une hydrométrie à moins de 20 % et du vent qui change ; tout ça constitue un cocktail propice à des feux extrêmes".

Sécheresse et températures records : un "cocktail" explosif pour les forêts

Différents facteurs expliquent ce "cocktail" destructeur. "Aujourd'hui, c'est la moitié des communes en France qui sont concernées par le risque d’incendies de forêt" affirme le syndicaliste Philippe Canal. Si la menace était auparavant restreinte au pourtour méditerranéen et aux Landes du sud-ouest, le garde-forestier observe des incendies désormais "dans l'Allier, à Fontainebleau, en Bretagne". "C’est un risque qui est en train d'exploser avec le dérèglement climatique", analyse Philippe Canal.

Un constat partagé par l’ancien sapeur-pompier Sébastien Lahaye, qui déplore "des périodes de sécheresse qui s’allongent depuis dix ans" et note que, cette année dans le département les Bouches-du-Rhône, "des indicateurs de sécheresse records, habituellement observés les plus mauvaises années vers la mi-août, ont été atteints dès fin juillet". Conséquences : en profondeur et en surface, les sols sont secs et au-dessus, la végétation est aride. Des conditions qui favorisent la propagation des incendies.

"90 % des feux de forêt ont des origines humaines" selon l’ONF

Le scientifique, expert des feux de forêt, pointe aussi "l'augmentation de la végétation combustible" comme l’une des raisons de ces incendies destructeurs. Dans le sud-est de la France, des zones forestières étaient auparavant valorisées par l’action de l’homme. "On avait des cultures en terrasse, des activités de pastoralisme, ajoute Sébastien Lahaye, mais beaucoup de ces activités agricoles ont reculé au profit de friches forestières", ce qui accentue les risques.

Au changement climatique, Philippe Canal ajoute également la question de la proximité de certaines habitations avec les espaces forestiers et rappelle que "90 % des incendies de forêt ont des origines humaines". Pour le syndicaliste, l’existence de "campings au milieu des dunes et des forêts, il n'y a pas de secrets, ça augmente le risque d’incendie".

Les "forêts" de pins maritimes mises en cause

Le garde-forestier de l'ONF et l'ex pompier s’accordent par ailleurs pour désigner la gestion de certaines forêts comme l’un des facteurs aggravants en cas de risque d’incendie. "C'est sûr que des peuplements composés uniquement de pins sont beaucoup plus sensibles à l'incendie que des peuplements mélangés, voire des peuplements feuillus" estime le garde-forestier.

"Le massif des Landes, c'est une forêt qui a été créée sous Napoléon III" poursuit Philippe Canal, "auparavant, c’étaient des Landes dédiées à l'élevage du mouton, des terres chimiquement très pauvres". Une forêt créée pour les besoins de l'industrie, destinée "à la production et la récolte de résine pour faire de l’essence de térébenthine" explique le syndicaliste. L’activité a ensuite été abandonnée, mais depuis s’est développée "une production bois avec une filière très productive et très intégrée, mais tout ça fait des forêts très fragiles" conclut le garde-forestier.

Le modèle de monoculture de pins maritimes indigne l’élagueur Thomas Brail, du Groupe National de Surveillance des Arbres (GNSA), qui, au printemps, s’est perché dans un platane bicentenaire au pied de la Tour Eiffel pour protester contre un projet de coupe de 42 arbres au cœur de Paris. "Aujourd'hui, déclare Thomas Brail, on tire la sonnette d'alarme : les modèles de plantation, comme dans les Landes, le pin qu'on plante en rangée en rangs d'oignons un petit peu partout, ce modèle-là n'est pas du tout protecteur des sols, c'est ça la vraie problématique !"

"Quand le feu prend dans une plantation de pins, c’est comme allumer une torche", selon un sylviculteur

L’élagueur, basé dans le Tarn, prend aussi l’exemple du sapin de Douglas, ce pin originaire d’Amérique du Nord, mais constate les mêmes problèmes. "Quand on prélève sur des hectares du Douglas, affirme Thomas Brail, on se retrouve avec sur un sol à nu, sans couvert végétal, c'est ce qui se passe quand on fait de la coupe rase". Originaire des Landes, Éric Castex, sylviculteur et gestionnaire de forêts, membre de l’association Alter’Landes qui promeut une vision alternative de la gestion des forêts, fait un constat identique : "quand le feu arrive dans ces peuplements, comme le pin maritime avec un sol « tout propre », c'est comme si vous allumiez une torche, ce sont des hectares et des hectares qui brûlent et c'est difficile de l'arrêter."

Le sylviculteur souligne que les incendies ont eu des conséquences différentes dans la forêt séculaire de La Teste-de-Buch, "au biotope bien particulier, qui se régénère naturellement, dans laquelle on trouve un mélange d'essences spontanées d’arbres et au sol couvert" que dans celle de Landiras, véritable "forêt de production, monoculture de pins au sol nu". Le nombre d’hectares détruit par les deux incendies paraît donner raison à Éric Castex : 7.000 hectares sont ainsi partis en fumée à La Teste, tandis que le bilan est quasi double à Landiras, avec 13.800 hectares.

Le rôle de la filière bois

Le syndicaliste Philippe Canal, le sylviculteur Éric Castex et l'élagueur Thomas Brail pointent du doigt le secteur de la filière bois, qui emploie 400.000 personnes, représente 60.000 entreprises et réalise un chiffre d’affaires annuel de 60 milliards d’euros. "C'est quand même une économie totalement intégrée, analyse Philippe Canal de l’ONF, et toute cette industrie a toujours un besoin de bois et d'un maximum de bois". Le garde-forestier observe que "les acteurs de la filière bois finissent par peser sur les politiques publiques en matière de gestion forestière", ce qui pose la question des priorités, selon lui, "entre intérêt général, biodiversité et intérêts de l'industrie".

Thomas Brail dénonce la logique productiviste du secteur, notamment concernant le prélèvement d’arbres. "La filière bois dit prélever « à maturité » des arbres qui ont 50 ans, mais qui en réalité pourraient vivre plusieurs centaines d’années" explique-t-il. "Mais la maturité, pour la filière bois, s'arrête au diamètre des têtes d’abattage des machines qui prélèvent ces arbres !" s’exclame l’écologiste.

"Dans les Landes, c’est un outil de production qui a brûlé, analyse le sapeur-pompier Sébastien Lahaye, la question qu’il faut se poser désormais, c’est qu’est-ce qu’il faut faire ? Est-ce qu’on replante de la même manière ?". Le spécialiste des feux estime important qu’une "grande réflexion se mette en place" entre les pouvoirs publics, les pompiers, les gestionnaires et les propriétaires de forêts, à l’image de "ce qui a été fait au Portugal, victime d’incendie extrême dramatique en 2017".

Avant de rebâtir, se concerter et apprendre du passé

Le sylviculteur Éric Castex préconise, de son côté, de "prendre le temps" et juge nécessaire "d’entendre les différents acteurs et de mettre sur la table les différents types de sylviculture qui peuvent être faites sur ce territoire". Pour le gestionnaire de forêt, "si on repart sur le même type de peuplement et en réutilisant le même schéma, ça sera une catastrophe".

Éric Castex recommande de s’appuyer sur "la régénération naturelle" ou bien, dans l’hypothèse où ça ne fonctionnerait pas, de privilégier "des plantations avec des arbres appropriés au terroir". Pour le sylviculteur, le modèle qu’il défend n’interdit pas les activités économiques liées au bois : "on peut faire de la production de pins maritimes, mais on peut aussi avoir de jolis chênes ou des châtaigniers".

À l’ONF, on est plus sceptique sur la possibilité de reconstruire la forêt de Gironde différemment : "après chaque catastrophe, constate Philippe Canal, qu’il s’agisse des tempêtes comme en 1999 ou en 2009, ou bien des incendies, _il y a des préconisations qui sont de dire qu'il faut créer des forêts plus mélangées, avec notamment plus de feuillus, mais on s’aperçoit que ces préconisations restent lettre morte"_. Le syndicaliste déplore le poids "des lobbies de la filière bois" qui, selon lui, "font pression pour qu’il n'y ait pas de changement" et constate amèrement que "par contre, quand il y a des catastrophes, on sait appeler la puissance publique et les deniers publics à la rescousse".

Des paysages défigurés et des habitants affectés

À son niveau, l’ex sapeur-pompier Sébastien Lahaye, considère que "limiter l'expansion de ces grands feux, ça veut dire aménager différemment le territoire, donc notamment travailler sur limiter l'embroussaillement des sous-bois". Il plaide pour davantage de prévention auprès de la population afin "qu'elle sache que ce type de feu peut arriver et qu’elle sache quoi faire quand le feu arrive".

Natif des Landes et vivant toujours sur place, le sylviculteur Éric Castex raconte que l’incendie s'est arrêté à cinq kilomètres de chez lui. "Depuis ce mardi, il fait frais, ajoute-t-il, on recommence à respirer et puis à évacuer toute cette émotion et tout ce stress lié à ce moment". Le gestionnaire de forêt est visiblement marqué : "j'ai grandi ici, plus de 50 % des lieux où j'ai joué quand j'étais môme et les forêts que je voyais, elles ont disparu". Avant de conclure, dans un souffle : "ça prend aux tripes, un peu quand même".