Sécheresse, restrictions d'eau : en Sarthe, la police de l'environnement effectue des contrôles

Depuis le début de l'été, la sécheresse est bien présente en Sarthe, près de cinq bassins sont en alerte maximale. La police de l'environnement effectue des contrôles pour s'assurer que les règles sont bien respectées, comme ce vendredi 21 juillet, sur l'hippodrome du Mans.

ⓘ Publicité

Des dérogations très contrôlées

Le bassin où est situé l'hippodrome est en alerte maximale, il est donc normalement totalement interdit d'arroser quoi que ce soit (pelouse, potager ou culture...) mais des dérogations sont possibles. Chaque semaine, Didier Chailleux directeur de l'hippodrome du Mans, en demande : "c'est une question de bien-être animal, avoir une piste en mauvais état peut endommager les tendons des chevaux. Et il n'est pas possible de ne pas arroser pendant trois mois et de reprendre en septembre, après la sécheresse, car le terrain serait trop dur et endommagé". Chaque semaine, il demande donc une dérogation auprès de la Direction Départementale des Territoires (DDT) qui s'occupe du volet administratif des contrôles.

Christelle Landelle est chargée de mission gestion quantitative ressource en eau au sein de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Sarthe, elle explique que ces cas de figure sont prévus par ses services : "lorsque des emplois sont menacés, une activité économique entière, et là, en l'occurrence du bien-être animal, on peut en accorder, mais c'est toujours au cas par cas". Des dérogations qu'il faut redemander chaque semaine, réévaluées en fonction de la situation des nappes phréatiques : "si quelqu'un a tendance à bien respecter les dérogations, on va souvent réaccorder, s'il ne respecte pas, on peut demander une mise aux normes et arrêter la dérogation."

loading

Didier Chailleux essaye justement de minimiser le prélèvement : "Environ 3 à 4 mm par nuit" sur toute la piste, l'équivalent de 160 mètres cubes, il est en deçà de ce qu'il lui est accordé, une façon de s'insérer dans la démarque EquuRES , qui prône le respect de l'environnement et le respect du bien-être animal.

Un hippodrome en règle

Pour s'assurer du respect des dérogations accordées, Didier Chailleux tient un registre extrêmement précis de ses compteurs, "avec photos du compteur, datées et géolocalisées, envoyées chaque semaine à la DDT". C'est l'objet du contrôle ce vendredi, effectué par le directeur adjoint départemental de l'Office Français de la Biodiversité, la police de l'environnement, Thibaut Larduniat : "On va vérifier si les relevés envoyés correspondent à la réalité et si l'installation est aux normes**". Tout est donc passé au crible : les chiffres du compteur, les pompes...

Les discussions entre le directeur de l'hippodrome, l'inspecteur de l'OFB et la représentante de la DDT © Radio France - Milena Aellig

Sur l'hippodrome, les relevés sont bons, seul un point reste à aménager : un forage a été fait avant les années 1990, au moment où les compteurs n'étaient pas obligatoires. Il faut donc en installer un. Mais Thibaut Larduniat relativise : "C'est une petite installation qui ne va pas modifier grandement l'installation du site". Le forage n'est utilisé que les jours de courses (il n'y aura qu'une journée avant la fin de l'été) pour la douche des chevaux.

Des fraudeurs difficiles à identifier

Il reste cependant difficile d'identifier les fraudeurs, car beaucoup ne font aucune demande de dérogation et prétendent, de bonne ou de mauvaise foi, ignorer les restrictions d'eau. Les procédures judiciaires se font donc au cas par cas selon Thibaut Larduniat, mais les professionnels risque plus gros : jusqu'à 7.500 euros d'amende. Pour les particuliers, les amendes montent jusqu'à 1.500 euros.

L'objectif est de faire connaitre de mieux en mieux les restrictions pour éviter que l'ignorance soit une excuse pour ne pas respecter la ressource en eau, selon l'inspecteur. Pour cela, le gouvernement vient de développer un outil très pratique : VigiEau , qui permet de rentrer son adresse et connaitre toutes les restrictions autour de son domicile.