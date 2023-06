Sécheresse : restrictions des usages de l'eau dans l'Eure, en partie en alerte renforcée

Le département de l'Eure souffre d'une insuffisance de précipitations, "depuis le début de l'année, nous avons eu deux mois entiers sans précipitations, le mois de février et les trente jours qui viennent de s'écouler, à part les orages localisés du week-end dernier" constate le préfet de l'Eure, Simon Babre, à l'issue du déjà troisième comité sécheresse de l'année qui s'est tenu ce mardi matin en préfecture. Les cours d'eau et les nappes phréatiques sont à "des niveaux exceptionnellement bas pour la saison". Les prévisions météorologiques n'ont pas de quoi rassurer, il y a "un peu d'espoir pour quinze jours" rapporte Simon Babre, mais seulement à partir du 26 juin et "dans des quantités faibles".

Cette situation de sécheresse conduit à relever le seuil d'attention du département qui était en vigilance depuis le mois de mars. C'est toujours le cas pour le plateau du Vexin et la zone de l'Andelle à l'est de la Seine mais*"toute la partie du département à l'ouest de la Seine passe en alerte"* précise le préfet alors que 23 communes autour de Louviers -le bassin de l'Eure aval- passent en alerte renforcée.

La situation de la sécheresse dans l'Eure au 13 juin 2023 - Préfecture de l'Eure

Des restrictions pour utiliser l'eau

L'arrêté préfectoral, qui doit être publié dans les heures qui viennent, entre en vigueur mercredi 14 juin. Il prévoit l'interdiction de l'arrosage et de l'irrigation aux heures les plus chaudes de la journée, "C'est de 11h00 à 18h00 chaque jour pour la zone en alerte et de 9h00 à 20H00 pour la zone en alerte renforcée autour de Louviers" détaille Simon Babre. Le remplissage des piscines est également interdit dans les zones en alerte ou alerte renforcée, tout comme "le nettoyage des véhicules à domicile. Il est autorisé dans le stations de lavage, seulement avec de l'eau sous pression et non pas avec les rouleaux, sauf si la station est équipé d'un système de récupération de l'eau de lavage".

Avec François Landais, Simon Babre, le préfet de l'Eure, constate le bas niveau de l'Iton à Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Des contrôles seront effectués par les services de l'état. "Nous laissons une quinzaine de jours pour que chaque mesure propre à chaque territoire soit bien apprise" avance Simon Babre. En cas de non respect des règles, "c'est d'abord un rappel à l'ordre" précise François Landais, le directeur départemental des Territoires et de la Mer de l'Eure, "et ensuite, il y a un arsenal de mesures financières. On va toucher au portefeuille. Pour les agriculteurs, ça peut être des dispositifs liés à la PAC (politique agricole commune) et au versement des aides de la PAC" .

Inquiétude pour l'eau potable

Le préfet en appelle au civisme de tous car "l'été s'annonce critique en terme de ressources en eau, y compris en eau potable". Simon Babre veut "absolument éviter la rupture d'alimentation en eau potable des zones les plus sèches du département". L'économie de l'eau est essentielle pour ne pas arriver à cette situation où les systèmes d'interconnexion en réseaux d'eau potable pourraient être activés.

Trois cours d'eau, le Rouloir et le Val Logé sont à sec.

L'Iton à Évreux ce mardi 13 juin 2023 © Radio France - Laurent Philippot

La Risle, l'Iton et l'Eure aval bénéficient d'une attention particulière.