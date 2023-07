Sécheresse : restrictions des usages de l'eau en Charente

Si peu de secteurs charentais ont été concernés par la sécheresse jusqu'à la fin du mois de Juin, les mesures de restriction se sont étendues au cours des trois dernières semaines. Ainsi, sur les 28 bassins en Charente, deux bassins sont passés en crise (le Né et la Tude), quatre bassins ont franchi le seuil d'alerte renforcée (Bonnieure, Clain, Aume-Couture et Auge), et treize bassins sont en alerte. Sur ces 19 bassins, des restrictions de l'eau s'appliquent aux différents utilisateurs à partir de ce jeudi. Il devient ainsi interdit de laver sa voiture ou sa façade, de remplir et vidanger sa piscine, ou d'arroser sa pelouse sur les trois quarts du département de la Charente. L'alimentation en eau potable n'inspire pas à ce jour d'inquiétude en Charente.

ⓘ Publicité