Sécheresse : nouvelles restrictions des usages de l'eau en Sarthe

La sécheresse gagne du terrain en Sarthe. Deux bassins sont désormais en situation "d'alerte renforcée" : Aune (Ponvallain, Mayet) et Vaudelle- Merdereau-Orthe (Saint-Georges-Le-Gautier, Saint-Léonard-des-Bois).

Des mesures de restrictions ou d’interdictions des usages de l’eau s’appliquent sur ces bassins. Pour les agriculteurs, elles concernent l'irrigation. Pour les particuliers, il est interdit s'arroser les potagers entre 8h et 20h. Interdit également d'arroser les espaces verts et les pelouses, de remplir les piscines (sauf première mise en eau liée à la construction). Le nettoyages des voitures est également interdit.

EN DÉTAIL : Les mesures prises par la préfecture de la Sarthe (arrêté cadre sécheresse du 30 juin 2020)

D'autres bassins en alerte de niveau 1 et 2

Quatre autres bassins sont en situation "d'alerte" :

Affluents de la Sarthe médiane,

Anille-Veuve-Tusson,

Dué-Narais,

Vaige-Taude-Erve.

Par ailleurs, le seuil de vigilance est atteint sur les bassins de la Braye et de la Vègre. Dans ces secteurs, "il est demandé à chacun de maintenir l’attention aux économies d’eau et de réduire autant que possible tous les usages accessoires de l’eau : lavage des véhicules, remplissage des piscines, arrosage des gazons et espaces verts...", indique la préfecture de la Sarthe.

La carte de différentes zones de sécheresse en Sarthe