Sécheresse : risque "très fort" sur la Vienne et le sud Deux-Sèvres cet été

Les pluies de ces dernières semaines ont fait du bien aux nappes phréatiques. Selon le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), seul le nord du Poitou restait au 1er mai avec des niveaux bas. Sur le reste du territoire, on retrouve des niveaux conformes aux moyennes. C'est même haut dans le nord-ouest des Deux-Sèvres. À titre de comparaison, le niveau des nappes était considéré comme "modérément bas" sur l'ensemble du Poitou début avril.

ⓘ Publicité

Un risque de "faible" à "très fort" dans le Poitou

Si la situation s'améliore, elle ne permet pas d'écarter une possible sécheresse. Ce mercredi, la BRGM confirme un risque "très fort" pour l'ensemble de la Vienne et autour de Niort cet été. C'est "fort" pour l'extrême sud du département. En revanche, le BRGM est plus optimiste pour le nord du département qui voit les prévisions passer en "faible".

Carte d’anticipation du risque sécheresse en France cet été selon le BRGM - BRGM

Pour réaliser cette carte, le BRGM s'appuie sur le niveau des nappes actuel, mais aussi les prévisions météo saisonnières. Il est aussi pris en compte la pression exercée sur la ressource en eau et les dynamiques au niveau local des nappes et leurs sensibilités à la sécheresse.