Sécheresse, scolytes, incendies : comment les forêts du Grand Est sont devenues une "source" de CO2

Les forêts ont toujours été considérées comme des alliées dans la lutte contre le réchauffement climatique, grâce à leur capacité à absorber du CO2 pendant la photosynthèse. Mais dans le Grand Est, ce n'est aujourd'hui plus du tout vrai ! Selon les données du Citepa , une association qui mesure la pollution atmosphérique, les forêts de la région ne sont plus ce qu'on qualifie de puits de carbone, mais sont devenues, depuis plusieurs années, une nouvelle source de CO2.

Ce phénomène, les scientifiques l'avaient prévu depuis longtemps. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les arbres du Grand Est n'émettent pas plus de carbone qu'ils n'en absorbent, ce n'est pas exactement ça. En revanche, le carbone absorbé par les forêts, puis stocké dans les branches ou dans les racines, diminue peu à peu depuis le début des années 2010.

Tous les territoires de la région sont concernés

Selon les données du Citepa, que France Bleu a pu se procurer, les forêts de l'ancienne région Lorraine absorbaient par exemple 3.260 Mt CO2e (millions de tonnes d'équivalent CO2) en 2010, si l'on soustrait les absorptions aux émissions. Dix ans plus tard, en 2020, ce chiffre devenait positif : elles "émettent" désormais 1.586 Mt CO2e.

Et cette bascule s'observe dans les autres territoires de la nouvelle région. En Alsace, on est passés de 385 Mt CO2e absorbées à 588 Mt CO2e émises. Pareil pour l'ancienne région Champagne-Ardennes : de 2.510 Mt CO2e absorbées en 2010, les forêts "émettent", en 2020, 1.958 Mt CO2e. C'est une première, et la dynamique n'est pas prêt de s'inverser.

Le réchauffement climatique, principal responsable

Cette transition des forêts de la région entre un puits et une source de carbone peut s'expliquer par plusieurs facteurs. "C'est très clairement une hausse anormale de la mortalité des arbres", explique Meriem Fournier, présidente du centre Inrae Grand Est-Nancy , l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. "Dans les quatre ou cinq dernières années, on a observé des dépérissements massifs de toutes les espèces forestières majeures qu'on a dans le Grand Est : l'épicéa, le sapin, le hêtre et le chêne."

"C'est avant tout un problème de réchauffement climatique", développe la chercheuse. "On avait l'habitude que les arbres sachent se débrouiller tout seuls. Mais désormais, c'est trop. Le réchauffement climatique et les sécheresses estivales sont trop fortes, et ils ne sont pas capables d'encaisser."

Mais un autre facteur aggrave ce phénomène : les scolytes , ces petits insectes qui dévorent le bois tendre situé sous l'écorce et fragilisent de nombreux arbres. "Ils profitent de tous ces arbres dépérissants et affaiblis pour pulluler", explique Meriem Fournier. Résultat : les arbres sont de plus en plus faibles, et ralentissent le processus de la photosynthèse, qui consiste à absorber du CO2 pour relâcher de l'oxygène. Les forêts du Grand Est retiennent ainsi de moins en moins de carbone.

"On ne pensait pas qu'on allait se taper les crises les plus fortes"

Or nous sommes les seuls, avec les Hauts-de-France et la Corse, à connaitre cette situation de bascule en France. Dans le Sud-Est comme en Nouvelle-Aquitaine, les puits de carbone se portent plutôt bien. "La recherche savait déjà depuis plus de dix ans que les arbres n'étaient plus adaptés au climat du futur", rappelle la présidente du centre Inrae Grand Est-Nancy. "Par contre, que ça allait commencer dans le Grand Est et que c'est là où on allait se taper les crises les plus fortes, ça je pense que ce n'était pas totalement attendu."

Alors, pourquoi nous en premier ? "D'abord, c'est un peu pas de bol", sourit Meriem Fournier. "Dans le Grand Est, on a eu des sécheresses plus fortes, en relatif. Les arbres se sont pris des chocs plus forts qu'en d'autres endroits de France." La chercheuse explique aussi que les espèces méridionales sont "habituées au sec". "Donc un peu plus de sec, c'est finalement moins grave que pour des espèces comme les nôtres, qui n'avaient pas du tout prévu qu'il allait y avoir ces sécheresses quatre années d'affilée."

Changer de stratégie

Un phénomène climatique en entrainant un autre, les feux de forêts se multiplient aussi dans la région depuis quelques années, à cause de ces sécheresses inhabituelles. En 2022, plusieurs dizaines d'hectares de végétations avaient brûlé dans les Vosges . Or quand un arbre brûle, il libère son stock de carbone dans l'atmosphère. Ces incendies contribuent donc à accélérer les émissions de CO2 dans l'air et à déséquilibrer les puits de carbone.

Un phénomène d'autant plus inquiétant que le gouvernement français compte sur les forêts pour atteindre la neutralité carbone en 2050, dans sa stratégie nationale bas carbone (SNBC). Dans un rapport publié le 7 juin , l'Académie des sciences recommande aux décideurs de réévaluer les projections de cette stratégie bas carbone "en tenant compte de l'évolution récente du bilan de carbone forestier". De son côté, le Citepa doit publier d'ici la fin du mois son rapport annuel, qui détaillera ces puits de carbone en fonction des régions.