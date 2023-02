Sécheresse : situation très contrastée en Pays de Savoie, selon l'hydrologue annécienne Charlène Descollonges

Pas de mesure de restrictions d'eau jusqu'ici en Savoie ni en Haute-Savoie face au manque d'eau depuis le début de l'année. La Savoie est en "vigilance" sécheresse, donc sous surveillance renforcée. Comment cela s'explique ? Eclairage avec Charlène Descollonges, hydrologue à Annecy et représentante du réseau WaterFamily en Auvergne Rhône Alpes, qui fait de l'éducation à l'écologie :

Nos voisins de l'Isère et de l'Ain sont en alerte sécheresse sur plusieurs communes avec des restrictions. Pas nous. Comment s'explique ce décalage ?

Le décalage est purement administratif. Il s'agit d'une décision du préfet. Mais les pluies et l'eau ne connaissent pas les frontières administratives. Donc on est bien en début de sécheresse. Je dis bien "début" puisqu'on a bien un déficit de pluies, mais selon où on se trouve, on a des niveaux très différents

Par exemple pour le niveau de la sécheresse des sols, on est plutôt normal en Haute-Savoie comme en Savoie. Mais si on regarde les nappes phréatiques, sur celle du Fier à Dingy-Saint-Clair, les niveaux étaient plutôt proches de la normale fin 2022, grâce aux précipitations de décembre, et là on commence un peu à descendre. Autre exemple, la nappe du Rhône vers Seyssel, là c'est un peu plus inquiétant puisque le niveau baisse depuis le début de l'année 2023, sans recharge significative.

Et pour les cours d'eau ?

Au niveau des cours d'eau, sur le Fier ont est à 4,4 m3/seconde, c'est tout de même moitié moins que la moyenne mensuelle qu'on a habituellement. Mais loin du record de 1,18 m3/seconde. C'était à l'hiver 1964.

Ce qui explique cette différence, c'est qu'on a toujours un peu de neige qui fond progressivement et qui donne de l'eau dans les cours d'eau et dans les nappes.

C'est là qu'on voit la différence avec les cours d'eau qui ne sont pas alimentés par la fonte des neiges : La Leysse à Chambéry ou la Valserine dans l'Ain sont déjà très bas.

Selon où on met les indicateurs, on a des cours d'eau qui sont déjà dans le rouge ou pas.

Le ministre de la transition écologique est très alarmiste, c'est justifié ?

Oui, puisqu'on cumule avec la sécheresse de cette été, donc depuis plus d'un an. Même si les sécheresses hivernales, on en a déjà connu, y compris ici dans nos régions. Notamment l'hiver 2016-2017 et 1963-1964. Là, on a en cumul un déficit de précipitations entre 20 et 50 % selon les régions. À Annecy, on a 20 % de moins que la normale.

Et effectivement, il faut anticiper une probable sécheresse qui pourrait durer au printemps. Ca peut poser de graves problèmes pour l'agriculture mais aussi pour les fameuses retenues pour l'enneigement artificiel qui se remplissent au printemps justement. Avec le déficit d'enneigement du manteau neigeux, on aura sans doute moins de recharge hivernale dans les sols, dans les nappes, dans les cours d'eau.