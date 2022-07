Sécheresse : tous les secteurs de montagne en Isère passent en alerte maximale, de nouvelles interdictions

La situation est désormais "alarmante" selon la préfecture de l'Isère. Face à la sécheresse qui s'aggrave, les autorités ont donc placé ce vendredi 22 juillet tous les secteurs de montagne du département au niveau de crise, le niveau maximal d'alerte sécheresse. Les bassins versants du Vercors, de la Chartreuse, de Belledonne, de l'Oisans, du Trièves et de la Matheysine sont concernés. Cela survient alors que des pénuries d'eau ont touché en début de semaine une partie de la Chartreuse, en particulier le village de Miribel-les-Echelles.

En cause, l'absence ou le manque de pluie depuis plusieurs semaines et un stock de neige "historiquement bas", écrit la préfecture, qui évoque une situation "alarmante". Cela veut dire des restrictions encore plus drastiques dans l'usage de l'eau, qui doit être réservée aux usages prioritaires. Tous les autres prélèvements d'eau sont interdits : Interdiction totale donc d'arroser les pelouses, les stades de sport, pour les potagers c'est interdit entre 9h et 20h Les prélèvements d'eau pour l'agriculture sont aussi restreints voir interdits.

Des contrôles à venir

"Des contrôles ont d’ores et déjà été effectués" prévient la préfecture, qui précise que plusieurs procédures administratives et judiciaires ont même été lancées contre des contrevenants. Et d’autres opérations seront conduites dans les jours et les semaines à venir préviennent les autorités.