Sécheresse : tout le département de l'Isère ou presque en alerte de niveau 2 !

Parce que la situation ne fait que s'aggraver et que les déficits de pluies du mois de mai n'ont pas été compensés, ou mal selon les secteurs, par l'épisode pluvieux du 9 juin, le Préfet de l'Isère a annoncé ce jeudi soir avoir pris un arrêté qui "place tous les bassins versants de l’Isère et toutes les unités de gestion souterraines en niveau 2 d’alerte sécheresse, avec quelques exceptions pour les bassins interdépartementaux." Chacun d'entre nous est appelé à la plus grande vigilance quant à ses usages et ses consommations. Par ailleurs les gestionnaires de réseaux d'eau peuvent prendre des mesures de limitations des usages "non prioritaires" de l'eau potable.

Seuls échappent au niveau 2 :

Les grands cours d’eau : Isère, Drac et Romanche (vigilance)

Les unités de gestion eaux souterraines de Bièvre-Liers-Valloire et de l’Est lyonnais (vigilance)

Les communes de Saint-Clair-de-Galaure, Montfalcon et Roybon qui sont situées sur le bassin versant de la Galaure et de la Drôme des Collines et qui sont déjà placées en niveau 3 d'alerte renforcée

Des mesures de restrictions

Contrairement au niveau 1, de vigilance, le niveau 2 implique des restrictions pour les particuliers comme pour les industriels, les artisans, les agriculteurs et même... les stations de ski ! Elles sont listées ci-dessous :

Les restrictions d'usage de l'eau au nveau 2 d'alerte - Préfecture de l'Isère

