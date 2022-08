Sécheresse : tout le département de la Mayenne est désormais concerné par des restrictions d'usage de l'eau

Face à la sécheresse, la préfecture de la Mayenne décide d'élargir les mesures de restrictions d'usage de l'eau à l'ensemble du département, à partir du 3 août. L'accès à tous les bois et forêts devient également interdit entre 13h et 22h, sauf pour leur propriétaire et les services publics.

La préfecture de la Mayenne annonce de nouvelles mesures face à la sécheresse dans notre département. "La situation se dégrade en raison de l'absence significative de précipitations", précise-t-elle dans un communiqué publié ce mardi 2 août. Depuis début juillet, des restrictions d'usage de l'eau étaient déjà en vigueur dans une partie de la Mayenne. Désormais, elles concernent l'ensemble du territoire car l'ensemble des bassins sont soit en seuil de crise ou en seuil d'alerte renforcée. "Sur l’ensemble du territoire, les usages de l’eau qui ne sont pas strictement nécessaires à une activité professionnelle doivent être réduits autant que possible", précise la préfecture de la Mayenne dans son communiqué. Les lavages des voitures, par exemple, deviennent très contrôlés dans les stations services voire interdit.

L'ensemble des bassins de la Mayenne sont en seuil de crise ou seuil d'alerte renforcée face à la sécheresse. - Préfecture de la Mayenne

Accès dans les bois et forêts interdits entre 13 heures et 22 heures

En fonction du bassin auquel chaque commune est rattachée, les mesures de restriction d'eau diffèrent. Par exemple, si vous habitez à Assé-le-Béranger ou Meslay-du-Maine, des communes qui font partie des bassin de la Sarthe aval et de la Sarthe amont, le lavage des voitures est possible dans les stations services professionnelles, à condition qu'elles soient équipées "de matériel de haute pression avec un système équipé d'un recyclage de l'eau à 75%". Ces deux bassins sont en seuil d'alerte renforcée. Par contre, dans les bassins de l'Oudon, de la Mayenne amont Est et Ouest et de la Mayenne médiane et aval, qui sont en seuil de crise, le lavage des véhicules est interdit "sauf impératif sanitaire comme les ambulances", précise la préfecture de la Mayenne.

Les promenades dans les bois et forêts du département sont également interdites à partir de ce mercredi 3 août entre 13 heures et 22 heures. Seules les personnes travaillant pour les services publics et les propriétaires de ces espaces forestiers sont autorisées à s'y rendre, malgré les restrictions.

Encadrement des activités agricoles et sylvicoles

La préfecture de la Mayenne décide également d'encadrer les activités sylvicoles, liées à l'exploitation des forêts, et les activités agricoles. "Les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et sciage mobile ainsi que le débroussaillage routier sont interdits de 13 heures à 22 heures", peut-on lire dans le communiqué. Concernant les activités agricoles, les récoltes de grandes cultures, de foin, de paille et de broyage devront être réalisées en présence d'un déchaumeur et d'une réserve d'eau. "Chaque véhicule devra être équipé d’un extincteur (6-9kg)", détaille la préfecture de la Mayenne.

Liste des communes concernées en fonction des bassins

Territoire de la Mayenne amont ouest : Brécé, Châtillon-sur-Colmont, Colombiers-du-Plessis, Couesmes-Vaucé, Désertines, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Hercé, La Dorée, Landivy, Le Pas, Lesbois, Montaudin, Oisseau, Pontmain, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Éllier-du-Maine, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Soucé, Vieuvy.

Territoire de la Mayenne amont Est : Ambrières-les-Vallées, Chantrigné, Charchigné, Chevaigné-du-Maine, Couptrain, Crennes-sur-Fraubée, Javron-les-Chapelles, La Pallu, Lassay-les-Châteaux, Le Ham, Le Horps, Le Housseau-Brétignolles, Le Ribay, Lignières-Orgères, Madré, Neuilly-le-Vendin, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Rennes-en-Grenouilles, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Julien-du-Terroux, SainteMarie-du-Bois, Thuboeuf, Villepail.

Territoire de la Mayenne médiane et aval : Ahuillé, Alexain, Andouillé, Argentré, Aron, Astillé, Bais, Bazougers, Belgeard, Bierné-les-Villages, Bonchamp-lès-Laval, Bourgon, Brée, Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Champéon, Champgenéteux, Changé, Château-Gontier-sur-Mayenne, Châtelain, Chemazé, Commer, Contest, Coudray, Daon, Entrammes, Ernée, Évron, Forcé, Fromentières, Gennes-Longuefyue, Gesnes, Grazay, Hambers, Hardanges, Houssay, Jublains, Juvigné, L’Huisserie, La Baconnière, La Bazoge-Montpinçon, La Bazouge-des-Alleux, La Bigottière, La Brûlatte, La Chapelle-Anthenaise, La Chapelle au Riboul, La Chapelle-Rainsouin, La Croixille, La Gravelle, La Haie-Traversaine, La Pellerine, La Roche-Neuville, Larchamp, Launay-Villiers, Laval, Le Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Lévaré, Livet, Loupfougères, Louverné, Louvigné, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Ménil, Mézangers, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montreuil-Poulay, Montsûrs-St-Cénéré, Moulay, Neau, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parigné-sur-Braye, Parné-sur-Roc, Placé, Port-Brillet, Quelaines-Saint-Gault, Ruillé-Froids-Fonds, Sacé, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-Buttavent, Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Loup-du-Gast, Saint-Ouen-des-Toits, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Pierre-la-Cour, Sainte-Gemmes-le-Robert, Soulgé-sur-Ouette, Vautorte, Villiers-Charlemagne.

Territoire de la Sarthe aval : Arquenay, Assé-le-Bérenger, Bannes, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Blandouet-St-Jean, Bouère, Bouessay, Chéméré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, Grez-en-Bouère, La Bazouge-de-Chéméré, La Cropte, Le Bignondu-Maine, Le Buret, Meslay-du-Maine, Préaux, St-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Denis-d’Anjou, SaintDenis-du-Maine, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Léger-en-Charnie, Saint-Loupdu-Dorat, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne-et-Chammes, Saulges, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges, Val-du-Maine, Voutré.

Territoire de l’Oudon : Athée, Ballots, Beaulieu-sur-Oudon, Bouchamps-les-Craon, Brains-sur-les-Marches, Chérancé, Congrier, Cosmes, Cossé-le-Vivien, Courbeveille, Craon, Cuillé, Denazé, Fontaine-Couverte, Gastines, La Boissière, La Chapelle-Craonnaise, La Roë, La Rouaudière, La Selle-Craonnaise, Laubrières, Livré-la-Touche, LoironRuillé, Marigné-Peuton, Mée, Méral, Montjean, Niafles, Peuton, Pommerieux, Prée d’Anjou, Renazé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint Cyr-le-Gravelais, Saint-Erblon, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-la-Roë, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes, Simplé.