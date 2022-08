Sécheresse : toute la Bretagne en alerte maximale, seule région dans ce cas

La Bretagne est touchée de plein fouet par la sécheresse, en 2022. Peu à peu, les niveaux d'alerte sont apparus et se sont accrus sur le territoire breton jusqu'à atteindre le maximum, mi-août : l'ensemble de la région est en état de "crise".

Des incendies en forêt de Brocéliande aux feux des monts d'Arrée, des champs carbonisés aux rivières en cruel manque d'eau, les conséquences de la sécheresse sont nombreuses en Bretagne, cet été. C'est pourquoi, le niveau d'alerte "crise", le plus haut, a progressivement gagné la région jusqu'à la recouvrir totalement, mi-août.

La Bretagne est l'unique région à avoir l'ensemble de son territoire en alerte maximale. © Visactu

Ce 10 août, les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor ont finalement déclaré l'ensemble de leur territoire en état de "crise" ; imités par le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, deux jours plus tard.

Le reflexe de l'économie d'eau

Le niveau d'alerte "crise" apporte des restrictions de l'usage de l'eau : seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).

Cependant, le ministère de l'écologie invite les particuliers à économiser l'eau dès que possible même s'agissant de ces usages prioritaires, grâce à des gestes simples : "J’évite de laisser couler l’eau", "Je limite les arrosages de mon jardin", "J’utilise mes appareils de lavage à plein", "J’installe des équipements économes en eau".