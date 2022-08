Sécheresse : toute la Loire-Atlantique passe en situation de crise pour l'eau potable

Les orages n'ont pas suffit. Le niveau des cours d'eau continue de baisser en Loire-Atlantique et, dans le même temps, la salinité de la Loire continue, elle, d'augmenter. Résultat, tout le département passe en situation de crise pour l'eau potable.

Les stations de lavage de voiture à l'arrêt (ou presque)

Ça veut dire que les restrictions d'eau sont renforcées. Il est désormais totalement interdit d'arroser les terrains de sport et les espaces verts, de remplir sa piscine même pour un premier remplissage et de laver sa voiture même en station de lavage sauf quelques exceptions. En revanche, il est toujours possible d'arroser son potager entre 20 heures et 8 heures du matin.