Sécheresse : travailler dès maintenant dans le Cher pour éviter les coupures d'eau, l'été

Dans le Cher, des arrêtés d'économie d'eau sont encore en cours en cette fin janvier, c'est exceptionnel et inquiétant. Ces arrêtés préfectoraux concernent une quarantaine de communes et 16.000 habitants qui sont alimentés à partir du barrage de Sidiailles. Dans ce secteur du sud du département, il est toujours interdit par exemple de laver sa voiture et les entreprises doivent aussi être vigilantes pour consommer le moins possible d'eau.

Le préfet du Cher Maurice Barate va organiser une grande réunion avec les élus et les responsables de réseaux de distribution d'eau pour mettre sur pied un vrai plan d'action au cours des prochaines années afin de garantir une alimentation en eau potable pour tous, même en cas de grave sécheresse.

Le 16 décembre dernier, le préfet a signé deux arrêtés pour économiser l'eau sur ce secteur du sud du département : les débits de la Joyeuse et de l'Arnon qui alimentent ce barrage de Sidiailles étaient encore trop faibles. Depuis, cela s'est un peu amélioré mais, la vigilance est toujours de mise : "On espère que les choses vont évidemment s'améliorer cet hiver" précise Maurice Barate. " Cela commence à être le cas, mais il est nécessaire de réaffirmer notre vigilance. "

Faire la chasse aux fuites

Le préfet souhaite un vrai plan d'action dans les années à venir pour éviter de se retrouver avec des coupures d'eau potable l'été. Il y a trop de fuites sur les réseaux de distribution : "La perte est conséquente" poursuit Maurice Barate. "On estime qu'elle est d'environ 50% sur le réseau dans l'ensemble du département, la moitié des besoins de consommation serait perdue. On a vraiment besoin d'améliorer intensément les équipements et les installations."

Interconnecter les réseaux

La solution passe aussi par l'interconnexion des réseaux pour que les bassins excédentaires viennent au secours de ceux plus exposés à la pénurie, explique Maurice Barate: "Cela veut dire des travaux conséquents et de tous ordres, cela va du château d'eau, au tuyau, en passant par les réserves. Il faudra discuter de tout cela avec les gestionnaires de ces réseaux et je compte bien m'y atteler cette année de manière prioritaire." Il faudra aussi réduire le nombre de syndicats de distribution d'eau pour être plus efficace, encore faut-il que les élus locaux soient prêts à mutualiser les moyens.