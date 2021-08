Sécheresse : trois bassins des Bouches-du-Rhône en "crise"

La sécheresse sévit sur les Bouches-du-Rhône. Trois bassins sont classés en "crise" par la préfecture, ce mardi. L'Huveaune amont rejoint l'Huveaune aval et le Réal de Jouques au dernier palier.

Trois autres bassins, l’Arc amont, l’Arc aval et la Touloubre amont, sont toujours en "alerte". Le reste du département est en "vigilance". A chaque échelon, son lot d'interdictions ou de restrictions concernant l'usage de l'eau.

Des restrictions importantes pour les bassins en "crise"

Irrigation agricole : suspension des prélèvements sur les ressources locales

Stations d’épuration : rejets directs d’effluents bruts interdits et travaux nécessitant le délestage direct dans le milieu soumis à autorisation préalable

Usages industriels, commerciaux et artisanaux :

- réduction de 20 % des prélèvements issus de la ressource maîtrisée et limitation au strict nécessaire pour les usages industriels, commerciaux et artisanaux

- mesures de restriction prises au cas par cas pour les prélèvements issus des ressources locales

Arrosage :

- suspension totale de l’arrosage issu des ressources locales excepté pour les greens et le terrain d’honneur des collectivités

-interdiction entre 9h et 19h de l’arrosage issu des ressources maîtrisées

Lavage :

- interdiction de lavage pour les véhicules sauf impératif sanitaire ou en station professionnelle avec de l’eau issue des ressources maîtrisées

- interdiction sauf impératif sanitaire des lavages à grande eau des voiries, terrasses et façades, lavages sous pression autorisés uniquement avec de l’eau issue des ressources maîtrisées

Piscines, spas et jeux d’eau :

- interdiction de remplir les piscines et spas privés

- la mise à niveau est autorisée pour des raisons sanitaires pour les piscines accueillant du public ou si l’eau est issue des ressources maîtrisées. Le remplissage des piscines et spas accueillant du public avec de l’eau issue des ressources maîtrisées est soumis à l’autorisation du maire

- à l’exception de ceux à eau recyclée, les jeux d’eau sont interdits sauf raison liée à la santé publique

- interdiction de remplir et mettre à niveau les bassins et plans d’eau à partir des ressources locales, mise à niveau des bassins seulement autorisée pour l’aquaculture et l’algoculture professionnelles et à condition que l’eau soit issue des ressources maîtrisées

- fermeture des fontaines, sauf si elles fonctionnent en circuit fermé

De nombreuses consignes pour les bassins en "alerte"

Irrigation agricole : pour les prélèvements sur les ressources locales, interdiction d’irriguer pour les agriculteurs entre 9h et 19h et réduction du volume de prélèvement de -20 % (hors ASA)

Usages industriels, commerciaux et artisanaux : réduction des volumes prélevés de 20 % sur les ressources locales et de 10 % sur la ressource maîtrisée

Arrosage : quelle que soit la ressource :

- interdiction de tout arrosage entre 9h et 19h

- prélèvements sur les ressources locales : réduction de 20 % des volumes pour l’arrosage des jardins potagers

Lavage : quelle que soit la ressource :

- interdiction de lavage pour tous les véhicules à l’exception des stations professionnelles

- interdiction des lavages à grande eau des voiries, terrasses et façades, lavages sous pression autorisés

Piscines, spas et jeux d’eau : quelle que soit la ressource :

- interdiction de remplir les piscines et spas privés

- le remplissage des piscines et spas accueillant du public est soumis à l’autorisation du maire. La mise à niveau est autorisée pour des raisons sanitaires pour les piscines accueillant du public

- à l’exception de ceux à eau recyclée, les jeux d’eau sont interdits sauf raison liée à la santé publique

Plans d’eau, bassins : quelle que soit la ressource, mise à niveau seulement autorisée pour l’aquaculture et l’algoculture professionnelles

Fontaines : quelle que soit la ressource, fermeture sauf si elles fonctionnent en circuit fermé

Rappel des règles pour le reste du département

Restreindre les usages secondaires (nettoyage des voitures, lavages extérieurs, . . .)

Réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de salubrité

Réduire les consommations d’eau domestique

Procéder à des arrosages modérés des espaces verts

Adapter les plantations aux conditions climatiques de la région

Anticiper sur les éventuelles restrictions futures.