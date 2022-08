Sécheresse : un hélicoptère pour aider à raccorder à une source le village de Castillon, privé d'eau

Une source inespérée qui vaut de l'or en ces temps de sécheresse : le propriétaire du terrain où se trouve la source de la Sambora à Sospel (Alpes-Maritimes) a passé un accord afin de permettre un raccordement avec le village voisin situé à deux kilomètres. Du matériel pour effectuer cet acheminement de l'eau a été transporté ce vendredi par hélicoptère entre le point de captage de la source et Castillon.

Il fallait trouver une solution. "Le bassin principal de Castillon de 150 mètres cubes n'est plus alimenté par les sources naturelles" explique à France Bleu Azur le maire, Olivier Chantreau. "Véolia, depuis près de deux mois, effectue des rotations deux à trois fois par semaine avec des camions citernes pour remplir ce bassin." Le village compte 415 habitants et s'étend sur 755 hectares.

Des habitants appelés à modérer leur consommation

Le maire assure que les habitants sont appelés à économiser l'eau du robinet depuis près de deux mois : "Via des messages SMS, il est interdit d'arroser et de compléter l'alimentation des piscines. Malgré cela depuis fin juin, nous avons eu quelques surconsommations… il faut rester vigilant". Olivier Chantreau n'est pas serein pour l'avenir : "Il faut attendre la fin du mois d'août pour que l'approvisionnement soit opérationnel, et on ne sait pas pour combien de temps."

Niveau crise sécheresse

Le préfet des Alpes-Maritimes a placé depuis le 28 juillet et jusqu'au 31 aout le secteur de Menton, Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, Sospel, Tende.. et Castillon en niveau crise sécheresse avec l'interdiction d'arrosage sauf pour les cultures maraîchères et spécialisées, autorisées de 19h à 9h.