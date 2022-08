Sécheresse : une action de la Nupes à Strasbourg pour protester contre l'arrosage des golfs

La Nupes et la France insoumise appellent à une action contre l'arrosage des golfs en Alsace. Des militants ont prévu de se retrouver devant le golf de Strasbourg à 18 heures le mardi 16 août, pour "une manifestation satirique."

La France insoumise Strasbourg - NUPES condamne "l’accaparement au profit de quelques-uns du bien commun de l’eau." Et demande que les golfs ne soient plus arrosés en période de sécheresse, estimant qu'il s'agit d'un "usage irraisonné et immoral de l'eau."

L'arrosage des golfs en période de sécheresse fait polémique depuis le début du mois d'août un peu partout en France, avec plusieurs actions déjà menées, notamment à Toulouse, des trous ont été bouchés avec du ciment.