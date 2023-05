Sécheresse : une campagne de communication hors du commun est lancée dans la Vallée du Tech

La pédagogie, dit-on, c'est l'art de la répétition. Affiches, panneaux, banderoles, dépliants, encarts publicitaires... le syndicat du Tech, qui fédère 42 communes du sud des Pyrénées-Orientales (de Prats-de-Mollo à Cerbère en passant par Argelès-sur-Mer), a décidé de frapper fort. Des kits de communication très ambitieux vont être distribués à chaque municipalité dans les prochains jours. L'objectif est de toucher chaque habitant, dans son quotidien, avec un message simple : chaque goutte d'eau économisée est importante si l'on veut passer l'été, alors que le département traverse la pire sécheresse de son histoire.

Le message sera décliné presque à l'infini, sur des panneaux à l'entrée des villes, des banderoles installées sur les ronds-points, des affiches placardées aux murs des mairies, des dépliants distribués dans les boites-aux-lettres. Et même sur les étuis des baguettes de pains. 57 boulangeries du secteur ont accepté de jouer le jeu.

La campagne de communication sera aussi déclinée sur les réseaux sociaux, sur les sites internet des différentes maires, et via des encarts publicitaires dans la presse. L'objectif est de s'immiscer dans le quotidien des habitants. "Il faut que l'on donne envie aux gens de faire un effort collectif : nous sommes tous dans la même barque", explique Alexandre Puignau, le président du syndicat du Tech. "L'objectif, c'est que chaque commune, même les plus petites, aient les moyens de faire de la pédagogie, boite-aux-lettre par-boite-aux-lettres, quitte à faire du porte-à-porte. Il n'y a pas de petite économie d'eau. C'est grâce au cumul de tous ces efforts individuels que nous pourrons passer le cap de l'été".