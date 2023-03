Sécheresse : une étude menée dans l'Agglo de Brive montre que nous ne sommes pas tous prêts pour la sobriété

Ce mercredi est la journée mondiale de l'eau. Quelques jours après la publication du rapport du GIEC sur le changement climatique l'urgence d'économiser notre ressource en eau devient de plus en plus évidente. Mais le chemin est encore long. Pour preuve cette étude que viennent de dévoiler l'Agglo de Brive et SUEZ, son délégataire de l'eau. Elle révèle que 9 personnes sur 10 se disent conscientes de la nécessité d'économiser l'eau mais en même temps que la moitié seulement ont effectivement mis en place des mesures d'économies

La consommation d'eau en hausse l'été dernier

"On essaie mais bon on a besoin d'eau !". Ces propos recueillis auprès d'un habitant d'Objat ne sont pas isolés. Certains reconnaissent même qu'il ne font rien et qu'ils n'ont pas l'intention de faire quelque chose. L'étude montre en outre qu'un habitant sur 4 dit avoir du mal à ne pas arroser son jardin même en pleine sécheresse. Et pire encore un habitant sur 2 ne se voit pas ne pas remplir sa piscine. De fait Suez constate le résultat de ce manque de sobriété. Sur le territoire de l'Agglo de Brive la consommation n'a pas baissé l'été dernier alors même qu'il y avait des restrictions sur l'eau. Et pire encore ajoute Nicolas Cotiche, directeur de la SEABB, la société de Suez dédiée au service de l'eau à Brive : "si on compare les quantités d'eau injectées dans les tuyaux les années précédentes pour les mêmes périodes, les consommations ont eu plutôt tendance à augmenter".

Haro sur les fuites

D'où la décision de mener des actions de sensibilisation en particulier pour préparer les usagers aux futures sécheresses. Des actions de sensibilisation aux écogestes seront notamment menées dès ce printemps en particulier sur les réseaux sociaux. Des ateliers associant les usagers sont également programmées pour définir les meilleures actions à mener localement. Parallèlement Suez poursuit la distribution de kits d'économies d'eau. Et, autre facteur d'économies d'eau, elle poursuit sa lutte contre les fuites dans les réseaux. Grâce à 180 capteurs disposés dans les canalisations qui permettent de mieux les détecter l'équivalent de 80 piscines olympiques a été économisé en 2022.