Sécheresse : une expérimentation pour optimiser la nappe phréatique sans toucher au paysage, près de Toulouse

L'eau manque en Haute-Garonne : 40% de précipitations en moins cette année dans le bassin Adour Garonne, les grands barrages hydroélectriques et les grandes retenues collinaires ne sont remplis qu'à 30-40% et la Garonne n'est qu'à un tiers de son débit naturel. Pour faire face à la sécheresse, le conseil départemental de Haute-Garonne expérimente une nouvelle façon de stocker l'eau.

À Cazères, commune située à 65 km au sud de Toulouse, l'eau du canal de Saint-Martory est déviée afin de recharger la nappe phréatique. Cinq à dix millions de mètres cubes d'eau devraient ainsi pouvoir être stockés, sans évaporation. C'est une sorte de bulle, de réservoir naturel. L'expérimentation va durer quatre années. L'eau a commencé à s'écouler ce mardi 18 avril.

L'eau est déviée depuis le canal de Saint-Martory vers le canal de Tuchan, équipé d'une fourche un employé de Réseau 31 ôte les planches qui retiennent l'eau. © Radio France - Pascale Danyel

Guidée sur le bon site, l'eau va s'infiltrer naturellement et recharger la nappe

Un pied de chaque côté de la berge, équipé d'une fourche, c'est Julien qui est en charge de libérer l'eau du canal de Saint-Martory vers le canal de Tuchan élargi. La suite, c'est Marine Picart de Réseau 31 qui la raconte : "L'eau va continuer son parcours dans le canal de Tuchan pour rejoindre la zone propice à l'infiltration".

Infiltrer pour faire remonter le niveau de la nappe phréatique afin que l'hiver prochain elle ré-alimente à son tour la Garonne. L'endroit entouré de champs est propice avec des cailloux et de l'air favorable à la circulation de l'eau.

Cette expérimentation de recharge de nappe est un projet majeur, explique la directrice générale adjointe de l'agence de l'eau Adour Garonne, Aude Witten : "ce projet est majeur en terme d'innovation, pour résoudre la question de l'adaptation au changement climatique, il va falloir miser sur un mix de solutions, un peu comme le mix énergétique, et cette solution fait partie des solutions que l'on promeut énormément et qui sont fondées sur la nature."

Une solution à l'opposé des bassines de Sainte-Soline

Pour faire face à la sécheresse, le conseil départemental de Haute-Garonne expérimente donc une nouvelle façon de stocker l'eau. Une véritable alternative aux bassines en plastique comme celle de Sainte-Soline , près de Niort, ultra-polémique.

Là, rien à voir, explique le président du Conseil départemental de Haute-Garonne, Sébastien Vincini. En plus, l'eau ainsi stockée bénéficiera à tous : "Quand on crée une bassine en plastique, on brise le cycle de l'eau, là le but est de stocker de l'eau pour la relâcher quand il n'y a plus de précipitations, et elle est multi-usage, pour l'agriculture, l'industrie et l'eau potable. C'est une infiltration au naturel. Sainte-Soline c'est 600 000 mètres cubes, là (à Cazères ndlr) c'est 5 à 10 millions de mètres cubes d'eau."

Des scientifiques étudieront comment l'eau s'infiltre et comment elle réalimente la Garonne. L'expérimentation va durer quatre ans. Pour aller plus loin, le Conseil départemental de Haute-Garonne a lancé le projet Garon'Amont .