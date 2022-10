Sécheresse : une légère amélioration en Savoie

Malgré les températures plutôt hautes ces derniers jours - il a fait plus de 25 degrés à Challes-les-Eaux lundi contre 17 degrés en normale de saison - la sécheresse recule un peu en Savoie. Les secteurs du lac du Bourget, de l’Albanais, du Chéran et du Flon-Aiguebelette passent du niveau de “crise” à celui “d’alerte renforcée”; annonce ce mardi la préfecture . La Maurienne et la Tarentaise quant à elles passent en niveau alerte simple.

ⓘ Publicité

Des interdits toujours en place

Côté restriction : peu de changement lors du passage en alerte renforcée. Il vous est toujours interdit de laver votre voiture ou d'arroser votre jardin entre 8 heures et 20 heures.