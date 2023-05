Sécheresse : une nouvelle source pour alimenter Coucouron

Depuis le mois de juillet 2022, des camions citernes apportaient l'eau dans les réservoirs de la Coucouron. Une situation exceptionnelle, inédite sur la montagne ardéchoise. Coucouron manquait d'eau. Il y avait les fuites dans le réseau d'eau potable mais c'est surtout la sécheresse qui pénalisait la commune. Les habitants grâce à cette noria de camions n'ont jamais manqué d'eau. Mais il a fallu débourser environ 80 000 € dit le maire Jacques Genest.

Le captage d'une source sur la commune voisine

Le préfet de l'Ardèche est venu visiter les travaux. Le maire de Coucouron plaisante : "On a tout essayé. On a pensé faire une procession pour demander de l'eau mais on n'a plus de curé". Pourtant l'alerte a été sévère. La sécheresse a persisté durant toute l'année 2022. Et pour la première fois les sources qui alimentent la commune se sont taries.

La solution a été trouvée sur la commune voisine de Lavillatte. Coucouron y possède une source importante. Seul problème, elle se trouve à 6 kilomètres du centre-bourg. La source a été captée. L'eau sera stockée dans un réservoir en construction de 30 mètres-cubes. Il sera raccordé au centre du village de Coucouron et une pompe permettra d'acheminer l'eau. Le coût des travaux s'élève à 671 millions d'euros.

Le nouveau réservoir qui approvisionnera Coucouron sur la commune de Lavillatte © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

L'interconnexion des réseaux

Le préfet de l'Ardèche qui visitait les travaux à Coucouron a rencontré les élus de la communauté de communes et a plaidé pour une nécessaire interconnexion des réseaux d'eau pour sécuriser la ressource. L'eau qui doit être gérée au niveau intercommunal a expliqué le préfet et non plus au niveau communal. Ce sera une obligation légale dès 2026. Les réseaux doivent être interconnectés entre eux de façon à ce que si une commune manque d'eau elle puisse se raccorder rapidement à une autre alimentation.