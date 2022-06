Sécheresse : une police pour contrôler la consommation de l'eau dans les Alpes Maritimes

Il est interdit d'arroser entre 9H et 19H, de laver sa voiture, sa terrasse, son bateau, de remplir sa piscine, limite pour les parfumeurs, arrosage restreint des voiries... la préfecture des Alpes Maritimes quasiment tous les 15 jours renforcent les mesures pour lutter contre une sécheresse exceptionnelle.

Et bien évidemment pour faire appliquer ces mesures contraignantes, de plus en plus complexes, et visiblement pas toujours appliquées, des opérations de contrôles sont lancées.

Exemple dernièrement au port Gallice de Juan-les-Pins, la police de l'environnement devenue police de l'eau, entourée des représentants de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), a pris deux flagrants délits de manquements aux règles de restrictions d'usage de l'eau. Un équipage qui venait de laver le pont d'un yacht et un homme qui rinçait son canot pneumatique après avoir pris sa douche : deux interdictions d'utilisation de l'eau potable branchée sur les pontons. Des infractions pour des gestes habituels et très fréquents mais devenus impossibles.

1500 euros pour avoir rincé son bateau

Les personnes prises la main dans le sac ont quinze jours pour contester les faits reprochés, elles risquent une amende de 1500 voir 3000 euros et le dossier peut être transmis au Procureur de la République.

Lors de ce contrôle inopiné, les personnes ont affirmé qu'elles "n'étaient pas au courant des mesures en place". Les services de l'Etat assurent que les ports de Nice, Cannes et Antibes ont été contrôlés et que les opérations vont se poursuivre.

Le Quai des milliardaires d'Antibes célèbre pour l'accueil des plus gros yachts de la Côte d'Azur a également été à deux reprises contrôlé avec 50% de manquements aux mesures en vigueur relevés..

Les gros consommateurs traqués

Une journée bien remplie pour la police de l'eau qui le même jour a constaté ensuite deux autres contrevenants : le golf Opio-Valbonne pour "non application des mesures de diminution de 20% de la consommation d'eau au stade d'alerte sécheresse" et le golf de la Grande Bastide, avec "un arrosage en pleine journée" alors que c'est interdit entre 9h et 19h.

Les services de l'Etat se concentrent sur les "gros consommateurs" d'eau notamment les industriels, professionnels et collectivités.