Sécheresse : une première interdiction de pêche en Moselle à cause de ruisseaux trop bas

"Si cela dure, il y aura de la casse." Gilles Krähenbühl, président de la Fédération de pêche de Moselle, constate avec inquiétude les effets de la sécheresse sur les niveaux des cours d'eau du département, "nous sommes face à des étiages sévères."

Sauver les truites

La Fédération a donc pris une initiative inédite : elle a demandé l'interdiction de la pêche dans deux ruisseaux du secteur d'Apach, dans le nord du département : les ruisseaux de Montenach et de Macheren pour y préserver la population de truites. "Elles se réfugient dans des poches d'eau. Ce sont des truites autochtones, qui ne vivent et ne se reproduisent que là. Nous avons donc demandé cet arrêté pour protéger ce poisson là." Gilles Krähenbühl n'exclut pas d'avoir recours à des pêches de sauvetage pour prendre les poissons et les déplacer dans des eaux plus profondes.

Ailleurs, la situation est moins critique mais tout aussi inquiétante, au vue de l'évolution des conditions météorologiques de cet été. "Sur la Nied, la Sarre et la Seille, cela provoque des développements l'algues assez importants. L'eau se réchauffe plus vite et les concentration en nitrate ou phosphate sont plus importantes." La chaleur dans des eaux stagnantes provoque également le développement de cyanobactéries, comme dernièrement dans les étangs de Gondrexange. Aucune mortalité significative de poissons n'est pour le moment observée, mais Gilles Krähenbühl craint des conséquences plus graves si la situation venait à durer.

Sentinelles des rivières

Les pêcheurs eux s'adaptent. "Ils sont moins nombreux aux bord des cours d'eau" et viennent plus tôt le matin. Mais ils représentent également une veille indispensable sur la nature. "Nous sommes pêcheurs et protecteurs du milieu aquatique, des vigils des cours d'eau" insiste le président de la Fédération de pêche qui regroupe 14.700 adhérents, adultes et jeunes, sans compter les occasionnels qui prennent une carte à la journée ou à la semaine. Ce sont d'ailleurs les pêcheurs qui ont donné l'alerte à Apach. "Ce sont ces informations là qui nous permettent de sauver les poissons."