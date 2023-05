Sécheresse : une procession organisée à Draguignan pour réclamer "de la pluie au Ciel"

Ils en appellent au ciel pour "demander la pluie" au Ciel à Draguignan. Une procession est organisée ce dimanche à 16h30 dans cette région fortement touchée par la sécheresse . "Urgence sécheresse. Nous allons reprendre les traditions de nos anciens et processionner pour demander au Ciel de penser à nous", indique sur sa page Facebook la paroisse de Draguignan. "Cette procession s’accompagne aussi de prières, de neuvaines que nous avons démarrées lundi dernier et quelques heures plus tard, il a plu à Draguignan, c’est donc bon signe", se félicite d'avance l’Abbé Matthieu Bévillard, vicaire de la paroisse de Draguignan.

Les fidèles sont donc appelés à une "grande procession provençale", en présence de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et "d'élus", précise la paroisse. La procession se terminera par "une bénédiction des tracteurs et un buffet campagnard", ajoute la paroisse. L'église reprend ainsi la tradition des rogations, qui consistent en des rituels (chants religieux, prières d'intercession, processions) pour favoriser la prospérité des moissons.

"Cela existait déjà au Moyen-Âge" selon l'Abbé Matthieu Bévillard

L'Abbé Matthieu Bévillard assure que ce n'est pas nouveau. "Cela existait déjà au Moyen-Age. Il y a également gravé dans l’église de Lorgues une prière prouvant qu’une telle procession avait déjà eu lieu pour invoquer le ciel jusqu’à la chapelle Sainte-Roseline des Arcs. La statue de Sainte-Roseline sera d’ailleurs portée lors de la procession de ce dimanche à Draguignan, comme celle de Saint-Hermentaire", fait-il remarquer. Une autre procession, semblable à celle-ci, aura également lieu le dimanche 14 mai à Vidauban.