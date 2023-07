Sécheresse : une trentaine de communes de l'Allier en situation de crise

C'est une première en Auvergne cet été . À compter de ce mercredi une trentaine de communes de l'Allier seront placées en situation de crise au niveau de la sécheresse. " La situation hydrologique continuer de se dégrader sur le département de l’Allier" explique la préfecture. Les communes concernées sont celles des bassins versants de la Bouble et du Boublon et du Cher en amont de Chambonchard (Creuse) .

Les prélèvements d'eau pour l'agriculture partiellement ou totalement interdit

En situation de crise l'eau est préservée pour les usages prioritaires. Les prélèvements en eau pour l’agriculture (totalement ou partiellement), pour de nombreux usages domestiques et pour les espaces publics sont interdits.

Les communes concernées par les restrictions sur les usages de l'eau dans l'Allier - Préfècture de l'Allier

D'autres bassins se dégradent

Les bassins versants du Sichon et du Cher sont placés en alerte. Les bassins versants de l’Oeil-Aumance, de l’Andelot et de l’Acolin sont placés eux en alerte renforcée. Cette dernière situation implique une réduction de tous les prélèvements en eau et interdiction des activités impactant les milieux aquatiques. Restrictions renforcées d’arrosage, de remplissage et de vidange des piscines, de lavage des véhicules et d’irrigation de cultures.

Le non-respect des prescriptions d’un arrêté sécheresse est une contravention passible d’une amende de 1500 € maximum pour les personnes physiques pouvant aller jusqu’à cinq fois ce montant pour les personnes morales. Pour s’informer sur les restrictions en vigueur, le grand public peut consulter le site https://vigieau.gouv.fr/ et les infographies disponibles sur le site internet de la préfecture www.allier.gouv.fr