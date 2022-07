Sécheresse : Valence va continuer d'arroser les arbres de la ville malgré l'interdiction préfectorale en cours

Chez nos confrères de franceinfo ce dimanche 31 juillet, le maire LR de Valence, Nicolas Daragon, a confirmé que la ville allait continuer d'arroser les arbres pour "préserver les îlots de fraicheurs" alors qu'un arrêté préfectoral en cours l'interdit pour les collectivités et pour les habitants au nom du niveau crise sécheresse dans la Drôme. 

Selon le maire "ces arbres ce sont ceux de tous les valentinois. Certains d'entre-eux n'ont pas de jardin et pas de climatisation. Quand ils veulent se mettre au frais, ils vont dans un parc ou dans un square". Pour l'élu, cet arrêté préfectoral pose problème "parce qu'on a des arbres dans les cours des crèches qui sont ouvertes pendant l'été par exemple. Les lieux arborés sont des endroits où les gens se réfugient lorsqu'il fait extrêmement chaud. Si les arbres meurent, nous n'aurons plus que des îlots de chaleurs et c'est le patrimoine de demain qui est menacé" conclut le maire de Valence.

Nicolas Daragon conteste cet arrêté préfectoral qu'il estime trop sévère : "il se trouve que juste en face de nous il y a le département de l'Ardèche qui n'est pas en niveau crise sécheresse et qui puise de l'eau dans le même fleuve que nous, le Rhône, donc il y a une petite part d'incompréhension dans la sévérité de cet arrêté".

Sur France info, Nicolas Daragon explique sa décision de maintenir l'arrosage des arbres de Valence malgré le niveau crise sécheresse en cours. Copier

Des discussions sont en cours avec les représentants de l'Etat "qui semblent comprendre la décision de poursuivre l'arrosage des arbres de la ville" rajoute le maire.

Mais depuis quelques jours l'opposition municipale monte au créneau contre cette décision :

Rappelons qu'une nouvelle vague de chaleur commence dès ce dimanche en France. En Drôme-Ardèche, les températures pourraient à nouveau atteindre les 36 à 39° dans les prochains jours.