Sécheresse : vers un record absolu du nombre de jours sans pluie en France

Triste record. Il n'a pas plu de façon significative depuis le 21 janvier en France, "du jamais vu en hiver" selon Météo France qui s'inquiète des conséquences sur les sols, déjà asséchés durant l'été 2022. Illustration de la gravité de la situation, vendredi 17 février 85 communes du Var ont été placées en alerte. En 30 jours, sur l'ensemble du pays, le cumul des précipitations a à peine dépassé les 7 mm, "soit seulement 10% de la normale" précise le prévisionniste de Météo France Gaétan Heymes sur Twitter.

L'anticyclone qui repoussait les perturbations doit céder la place à la pluie mercredi mais "le mois de février 2023 devrait se terminer avec un déficit pluviométrique de plus de 50 %, devenant ainsi l'un des mois de février les plus secs, jamais enregistrés depuis le début des mesures en 1959". Jusqu'ici, la plus longue période sans pluie, tous mois confondus, avait duré 31 jours : c'était entre le 17 mars et le 16 avril 2020.

Des sols particulièrement secs

Conséquence : partout sur le territoire, les sols sont "nettement plus secs qu’ils ne devraient l’être à cette période de l’année" déplore Météo France. "On est sur un état qu’on rencontre habituellement mi-avril, soit deux mois d’avance."

Certains départements comme les Pyrénées-Orientales et le Var, où des restrictions d'eau sont déjà mises en œuvre, sont particulièrement concernés. En Ariège, la préfecture a demandé aux habitants et vacanciers de faire attention à leur consommation d'eau potable, en raison des tensions sur le réseau d'approvisionnement . La sécheresse est particulièrement visible au barrage de Montbel, à la limite entre l'Ariège et l'Aude, à une vingtaine de kilomètres de Mirepoix.

À Coucouron en Ardèche , la sécheresse a tari les sources qui alimentaient les réservoirs du village. Les habitants sont ravitaillés en eau grâce à des camions. En Dordogne, les pompiers ont dû intervenir à plusieurs reprises pour de simples feux de végétaux qui ont dégénéré.

Outre le manque de pluie, "l’enneigement des massifs pyrénéens et alpins est aussi nettement inférieur à ce qu'on observe habituellement à cette saison", souligne Météo France. Or, "l’hiver permet habituellement aux sols de se gorger d’humidité, aux nappes souterraines et rivières de retrouver leurs niveaux habituels. C’est ce qu’on appelle "période de recharge", de septembre à mars. Cette période est cruciale pour que les stocks d’eau se reconstituent."

Les trois prochains mois décisifs

Le temps est compté. "On a 25% des nappes qui sont à des niveaux très bas par rapport à la mi-février", estime Serge Zaka, consultant et docteur en agroclimatologie. "C'est comme une bombe à retardement", a-t-il expliqué à franceinfo , "si les nappes phréatiques ne sont pas rechargées d'ici le mois d'avril, il risque progressivement de ne plus y avoir d'eau du tout et donc des restrictions en été. Il ne reste que quelques semaines pour recharger les nappes. À partir du moment où les bourgeons des végétaux s'ouvrent, l'essentiel de l'eau qui tombe sur le sol va être utilisé par les racines des végétaux. Et donc très peu d'eau va s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques."

La pluviométrie des trois prochains mois (mars, avril, mai) sera donc déterminante.

Réunion au ministère jeudi

Dans l'urgence, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a décidé de réunir jeudi "le premier comité d'anticipation et de suivi hydrologique (CASH) de l’année pour évaluer la situation". Il a pour objectif "d’informer les représentants des usagers sur la situation hydrologique actuelle et projetée en anticipation de risques potentiellement significatifs de sécheresse", a précisé le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

"Nous devons agir d’urgence afin de s’assurer que tous nos territoires soient préparés aux conséquences en cas de manque persistant de pluie", a commenté le ministre de la Transition écologique Chistophe Béchu ajoutant qu’un "Plan eau" serait présenté "prochainement" dans le but de "mieux gérer et utiliser la ressource en eau tout en renforçant les moyens dans chaque territoire pour lutter contre les pénuries".

"Les Agences de l’eau soutiendront des projets de résilience face à la sécheresse à hauteur de 100M€ supplémentaires cette année", a également fait savoir la secrétaire d’État chargée de l’Écologie, Bérangère Couillard.