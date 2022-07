Sécheresse : vers une pénurie en eau potable pour le nord de l'Ille-et-Vilaine ?

La situation de sécheresse est toujours tendue en Ille-et-Vilaine placé en alerte orange depuis le 24 mai pour l'eau potable. La préfecture prévoit de nouvelles mesures de restriction et d'interdiction dans les prochains jours, ce qui ferait passer le département en alerte renforcée. "Avec 415 mm pour une moyenne 1981-2010 de 518 mm, la pluviométrie hivernale a été déficitaire d’environ 20 % sur l’ensemble du département. Depuis le début de l’année 2022, hormis quelques épisodes pluvieux ponctuels, les précipitations restent peu nombreuses et peu importantes" explique dans un communiqué la préfecture. "Le sud de l’Ille-et-Vilaine connaît un déficit de précipitation sur 6 mois qui se produit moins d’une année sur 10."

Le nord Ille-et-Vilaine très tendu

Pour la ressource en eau potable, c'est le nord Ille-et-Vilaine qui est le plus touché. 180.000 habitants de Combourg à Saint-Malo sont concernés. Le niveau des barrages est très bas. Il faut dire qu'il n'y a aucune pluie conséquente depuis décembre 2021.

S'il ne pleut pas suffisamment, il y a 50% de risques de coupure d'eau d'ici novembre dans le nord du département -Jean-Françis Richeux, président du syndicat des eaux de Saint-Malo

Les niveaux des barrages en amont, Mireloup, Beaufort et Bois-Joli, sont très bas "on est obligé déjà d'aller chercher de l'eau dans le pays de Dinan avec l'Arguenon" explique Jean-Françis Richeux. "Il y a 40 ans, on évoquait des manques de pluie pendant quatre mois. Aujourd'hui, ça va faire huit mois sans pluie conséquente et on s'attend à l'avenir à avoir un an et peut être deux ans sans précipitations, ce que l'on vit aujourd'hui dans le sud de la France. C'est entre octobre et février qu'on fait le plein de pluie et cette année, on n'en a pas eu assez".

Un appel lancé aux consommateurs

L'urgence est donc de limiter sa consommation d'eau; un appel est lancé à destination des particuliers, industriels, collectivités ou exploitants agricoles. Des solutions existent chez soi ."On peut gagner un mois ou un mois et demi d'eau sur notre territoire" assure Jean-Françis Richeux. "_Une douche ne doit pas durer plus de quatre minutes et c'est une fois par jour. On peut aussi récupérer dans une bassine l'eau qui part de la chaudière et qui n'est pas encore à bonne température. Parfois, c'est quatre à cinq litres par douche qu'on économise tous les jour_s" rappelle l'élu. Il existe aussi des réducteurs de pression pour chaque maison. Un réducteur de pression à chaque branchement peut faire diminuer la consommation d'eau de 50%. "C'est un outil qui coûte 50 €, qui est monté par un professionnel et qui permet réellement de vraies économies par rapport à la consommation". Le retour de la pluie ce n'est pas pour ce début de l'été car de fortes chaleurs sont annoncées dans les prochains jours dans le département.