Sécheresse : vigilance en Centre Val de Loire, l'étape avant l'alerte et les premières restrictions

L'été 2023 s'annonce encore plus sec que 2022, si rien ne change, partout en France et notamment en Centre Val de Loire. Le niveau des nappes phréatiques, des cours d'eau, et de la Loire, à ce stade, dans notre région, laisse craindre le pire. Il faut s'attendre aux premières restrictions de l'usage de l'eau dans les prochaines semaines, si la tendance ne s'inverse pas, et rien dans les prévisions météorologiques ne le laisse présager.

Les services de l'Etat sont mobilisés sur tout le bassin de la Loire, qui compte 36 départements, du Finistère à la Lozère. Les consignes sont strictes, cette année : prendre des arrêtés-sécheresse sans tarder, dès que la situation le nécessitera. Ca n'est pas encore le cas dans la plupart des départements, mais on est partout en-dessous des niveaux habituels. Une grande partie du Loiret, tout le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, et l'Indre, sont donc en vigilance.

Le débit de la Loire à Gien déjà préoccupant pour un mois d'avril

La vigilance, c'est le niveau avant l'alerte, en matière de sécheresse, et c'est un stade où il n'y a pas de restrictions de l'usage de l'eau. Il y a quatre seuils en l'occurrence : la vigilance, l'alerte, l'alerte renforcée, et la crise. A chaque niveaux (en-dehors de la vigilance) correspondent des restrictions d'usage de l'eau qui s'imposent à tous les acteurs économiques, agriculteurs, particuliers, collectivités locales, industriels. Vu l'état des cours d'eau, des nappes, et du fleuve, sur tout le bassin de la Loire, ces mesures sont inévitables, si rien ne change de manière spectaculaire dans les prochaines semaines.

Par exemple la Loire à Gien affiche habituellement en avril un débit de 370 mètres cubes par seconde. Cette année elle n'a pas dépassé les 270 mètres cubes en avril. Et l'un des barrages qui lui sert de réserve pour assurer un débit minimum l'été, celui de Naussac en Lozère, n'affiche qu'un taux de remplissage de 40% (c'était 75% en avril 2022), c'est celui de Naussac en Lozère.

L'état des cours d'eau est également préoccupant, sur tout le bassin de la Loire. Ils sont partout entre 40 et 80% en-dessous de leur niveau normal. Les nappes phréatiques, elles, sont à des niveaux de sécheresse décennale, pour certaines, comme la nappe de Beauce par exemple. Les autres atteignent des seuils qu'on ne voit que tous les cinq ans. Elles ne se sont pas rechargées cet hiver et maintenant il est trop tard.

Des mesures de restrictions préventives ? Impossible

Mais pour le moment, un seul département sur tout le bassin de la Loire a activé le seuil d'alerte, c'est la Vienne. Ailleurs il n'y a pas de restrictions parce que légalement, on ne peut pas les déclencher tant que les seuils prévus ne sont pas atteints, disent les services de l'Etat. Autrement dit, tant que le bassin n'est pas placé en état d'alerte sécheresse, on ne peut pas agir en amont, par prévention.

En revanche, il faut s'attendre pour ce qui concerne la Loire, à un soutien d'étiage qui visera à tenir le plus longtemps possible avec des réserves insuffisantes. Cela veut dire que le débit minimum du fleuve, le seuil à maintenir pour assurer un fonctionnement normal des usages, à commencer par l'alimentation en eau potable, sera probablement fixé plus bas que d'habitude, lorsque le soutien d'étiage commencera. En général il commence au mois de mai à 60 mètres cubes par seconde. Cette année il devrait d'emblée être moins élevé.

Les préfets ont en tout cas reçu la consigne, cette année, de prendre les arrêtés de restrictions sans tarder. Un rapport sur la gestion de la sécheresse l'an dernier a montré des délais parfois trop longs entre le constat et l'action. Il pointait également des dérogations parfois difficilement compréhensibles, accordées à certains professionnels, pour continuer d'arroser. Certains arrêtés-cadres, qui fixent les règles de restriction, sont en cours de révision, justement. Ce sont les préfets de département qui les préparent et les déclenchent.