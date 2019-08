Segonzac (Charente) : "commune où il fait bon vivre"

Segonzac, France

Et si on prenait le temps de vivre, à quelques jours de la rentrée scolaire et de son stress coutumier ? C'est la philosophie qu'essaie de mettre en place la ville de Segonzac en Charente, qui a été la première en France à recevoir le label "Cittaslow". Aujourd'hui, c'est un réseau de 8 villes françaises, dont le village de Loix sur l'île de Ré, aux côtés de Mirande, Samatan, Créon, ou La Bastide d'Armagnac. C'est Colette Laurichesse, adjointe au maire de Segonzac, qui a initié cette démarche en 2010. Aujourd'hui, les actions sont multiples pour améliorer la qualité de vie des habitants : elles concernent surtout l'environnement, avec les pistes cyclables, les véhicules électriques municipaux, le terrain de football en gazon synthétique. Mais "Cittaslow" ne veut pas dire forcément "ville lente" : on respecte les rythmes des habitants, et le rythme de la nature, comme on sait le faire avec le cognac, qui s'améliore avec le temps. Segonzac devrait fêter, comme il se doit, en 2020, les dix ans de cette longue marche pour une meilleure qualité de vie.