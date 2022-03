Seine-et-Marne : Des eaux polluées débordent d'une canalisation à Vaux-le-Pénil

Ce jeudi 31 mars, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) est intervenu vers 9h sur une pollution aquatique constatée à Vaux-le-Pénil, commune de Seine-et-Marne. D'après les premières observations, il s'agirait d'une fuite provenant d'une canalisation de transport des eaux de refroidissements souillées passées par une raffinerie.

Les pompiers ne savent pas pour l'heure la composition de ces eaux polluées : les résultats chimiques seront connus ce vendredi. En attendant, plusieurs spécialistes (plongeurs, hélicoptère, 22 sapeurs pompiers et 19 véhicules) sont présents pour analyser et sécuriser le site, à hauteur de la RD39. La circulation est interrompue à hauteur de Chartrettes. Un barrage a été réalisé pour éviter la propagation de ces eaux vers la Seine.

"La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT), la Direction départementale des Territoires (DDT), le SDIS et Voies navigables de France (VNF) sont à pied d’œuvre pour limiter le débit de la fuite et prendre les mesures nécessaires" indique la préfecture dans un communiqué.