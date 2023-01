Seine-et-Marne : incendie sur le commune d'Esmans, l'ARS émet des recommandations

Depuis 7h, ce jeudi, un incendie est en cours à la recyclerie de ferraille de la commune d'Esmans en Seine-et-Marne. Le sinistre provoque d'importants dégagements de fumée qui persistent, bien que le feu ait été maîtrisé. Des analyses ont été lancées par le service départemental d'incendie et de secours, mais en attendant leurs résultats, l'Agence Régionale de Santé invite les riverains à la prudence.

L'ARS recommande aux habitants de la zone concernée (Esmans, Cannes-Ecluse, Marolles-sur-Seine, St-Germain-Laval et Varennes-sur-Seine d'éviter toute activité physique en plein air, de ne pas étendre du linge à l'extérieur, de fermer portes et fenêtres et de couper tout système de ventilation. En cas de trouble respiratoire, il faut contacter un pharmacien, un médecin voire le 15.

Pour permettre les opérations de secours, la RD 28 a été coupée dans les deux sens au niveau de Varennes-sur-Seine.