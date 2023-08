Seine-et-Marne : la situation des cours d'eau et des nappes d'eau souterraine s'améliorent

Bonne nouvelle pour les habitants du département de Seine-et-Marne

La préfecture de Seine-et-Marne a annoncé ce jeudi l’allégement ou la levée de certains seuils d’alerte sur différents cours d’eau et nappes phréatiques du département. Cela a été rendu possible par un mois de Juillet assez pluvieux qui a permis de faire remonter le niveau des rivières et nappes souterraines.

Les nappes d'eau souterraine regroupent l'ensemble des réserves d'eau qui se trouvent dans les sous-sols dont les nappes phréatiques font parties.

La préfecture a décidé de faire passer le Fusain du "seuil de crise" au "seuil d’alerte" et de lever les restrictions portant sur les autres cours d’eau, même si l’Yonne, le Grand Morin, le Lunain et l’Orvanne continuent de bénéficier d'une attention toute particulière. Toutefois le "seuil d’alerte" sur le Petit Morin et la nappe du Champigny « Est » reste maintenu.

Concernant les restrictions d’eau pour les particuliers, la préfecture rappelle qu’elles peuvent varier en fonction du lieu d’habitation et invite les habitants à se renseigner auprès de leurs mairies. Dans son communiqué la préfecture appelle également les habitants à limiter leur consommation d'eau autant que possible, l'ensemble des seuils d'alerte n'étant pas levés.