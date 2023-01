Seine-et-Marne : un loup percuté par une voiture à Fontainebleau

Un grand canidé a été percuté par une voiture à proximité du rond-point de la Libération à Fontainebleau mercredi matin. Il a été tué sur le coup. Les premières investigations menées par l’Office Français de la Biodiversité peuvent laisser à penser qu’il s’agit d’un loup gris, indique la préfecture de Seine-et-Marne dans un communiqué.

Cependant, des analyses génétiques dont les résultats ne seront connus que dans plusieurs semaines vont permettre de valider ou non ce premier diagnostic. Ce type d’observation fortuite et isolée peut survenir en automne et en hiver.

Aucune attaque signalée

Elle ne permet pas d’affirmer que le loup est installé durablement en Seine-et-Marne. Ces observations renvoient fréquemment à une étape importante du cycle biologique de l’espèce. En effet, les jeunes nés au printemps précédent prennent pleinement leur place au sein du groupe et contraignent d’autres individus à quitter la meute pour chercher un nouveau territoire. Ces individus peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres.

Ceci explique notamment certaines observations isolées, loin des zones de présence permanente connues. La rapidité de déplacement et la discrétion de cet animal font que l’espèce peut facilement passer inaperçue.

"Il convient, à ce stade, de rappeler que le loup est une espèce protégée et qu’aucune attaque n’a été signalée dans notre département", souligne la préfecture.