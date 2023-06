Seine-et-Marne : un produit colorant fluorescent dans le canal de Loing

Des eaux colorées par de la fluorescéine, un produit colorant de teinte vive vert/jaune, sont passées dans le réseau pluvial de Bagneaux-sur-Loing. La société Keraglass l'avait utilisé pour déterminer l'origine d'une fuite sur une toiture.

ⓘ Publicité

A présent, ces eaux traitées sont stockées dans un bassin de rétention. Cependant, les autorités s'apprêtent à en relâcher une partie, risquant donc d'altérer la couleur du canal.

Les autorités c'est-à-dire le maire, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France (DRIEAT) ont été informés de l'opération, qui est sans risque en cas d'ingestion pour l'homme ou pour l'environnement.