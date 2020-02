Seine-Maritime : les bords de Seine après la tempête et les grandes marées

La Bouille, France

Davina habite en bord de Seine à Sahurs. La jeune femme de 36 ans a eu la peur de sa vie dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février. Son voisin l'a réveillée à 3 heures du matin. _"Quand on est sorti, il n'y avait plus de toit de garage et plus de toit de maison_" raconte Davina, encore sous le choc. Les tôles de la toiture, pliées par les bourrasques, ont terminé leur course dans les peupliers.

Les tôles du toit du garage de Davina se sont envolées dans les peupliers voisins. © Radio France - Christine Wurtz

Derrière la maison, la caravane qui pèse pourtant plus d'une tonne et demi s'est écrasée dans le jardin. Elle a fait trois tonneaux avant de s'immobiliser, éventrée. "Ça fend le cœur" explique la jeune femme qui redoute les prochaines tempêtes annoncées par Météo France.

la caravane stationnée derrière la maison a fait trois tonneaux avant de s'écraser dans le jardin, éventrée. © Radio France - Christine Wurtz

De l'autre côté du fleuve, Charline et Alain, les employés de la mairie de la Bouille s'activent à nettoyer le chemin de halage, qui longe la Seine. "Mardi matin quand on est arrivé, il y avait déjà pas mal de déchets et la benne du camion a été vite remplie" témoigne Alain.

Charline et Alain, les deux employés communaux de la Bouille nettoient les berges de la Seine depuis trois jours. © Radio France - Christine Wurtz

Depuis trois jours, ils ramassent du bois mort charrié par le fleuve, mais aussi des déchets plastiques en grande quantité. "Des bouchons, des pailles et des coton-tiges" décrit Charline. Des petits morceaux de plastique qui ressemblent à des bâtons de sucettes charriés par centaines.

Le fleuve charrie du boismort mais aussi beaucoup de déchets plastiques. © Radio France - Christine Wurtz

En moins de trois jours, Charline et Alain ont rempli trois bennes, soit plus de deux tonnes de déchets.