Seine-Maritime : plusieurs plages du littoral sont interdites à la baignade

Cinq plages du littoral de la Seine-Maritime ont hissé les drapeaux rouge et violet pour signifier l'interdiction de la baignade pour des risques de pollution.

Il s'agit des plages de Dieppe, Puys, Criel-sur-Mer, Mesnil-Val et Le Tréport. Pour ces trois dernières, l'interdiction est valable jusqu'à nouvel ordre. Pour les plages de Dieppe et Puys, l'interdiction est faite jusqu'à ce mardi 12h et pourra être renouvelée en fonction des nouvelles analyses.

Des analyses de qualité de l'eau sont effet effectuées très régulièrement pour vérifier la qualité des eaux de baignades. Cette qualité a pu être dégradée à cause des fortes précipitations de ces derniers jours et des importants ruissellements.

La ville de Dieppe explique dans un communiqué la situation par "l*'intensité des précipitations observées et d'une surverse sur la station d'épuration*", autrement dit un débordement au niveau de la station d'épuration qui traite les eaux usées.

Le ramassage des coquillages ( les moules par exemple) est par ailleurs lui aussi interdit.