Seine-Maritime : quatre communes identifiées comme prioritaires face à la menace de l'érosion côtière

Criel-sur-Mer, Dieppe, Sainte-Marguerite-sur-Mer et Quiberville-sur-Mer sont les quatre communes de Seine-Maritime identifiées comme prioritaires face à la menace de l'érosion côtière. Elles ont trois ans pour cartographier les zones à risques dans leur commune d'ici 30, et 100 ans.

Cette mesure est prise dans le cadre de la loi Climat et Résilience de 2021, et liste 126 communes concernées en France, dans un décret publié le vendredi 29 avril dernier.

70 maisons menacées dans 100 ans

À Criel-sur-Mer, la végétation a déjà repris ses droits dans la rue de Chevington, en bord de falaise, aujourd'hui fermée à la circulation et en grande partie interdite aux piétons : "Il y a dix ans on pouvait encore venir ici en voiture" rappelle Arnaud Gruet, référent territorial à la Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), qui constate l'avancée du recul du trait de côte depuis sa dernière visite, trois mois auparavant : "Sur certains secteurs, ça a reculé encore entre 50 cm et un mètre", dit-il.

Dans ce quartier du plateau de Yauville, sur les hauteurs de la commune, il estime que jusqu'à 70 maisons pourraient être menacées par l'érosion d'ici 100 ans : "C'est la commune la plus touchée en Seine-Maritime. Dans 20 ans, je pense que la première série de maisons sera vraiment menacée" explique-t-il.

En janvier 2021, un effondrement brutal d'une partie de falaise a mené à l'expropriation de la maison la plus proche du bord, qui sera prochainement abattue.

La rue de Chevington, qui longe la falaise à Criel sur Mer, est interdite d'accès face à la menace d'érosion. © Radio France - Natacha Kadur

Changement de zonage

Les risques ne sont donc pas nouveaux pour les riverains de ce secteur, ni pour la commune : "Nous avions déjà défini des zones à risque d'ici 30 ans, d'ici entre 30 et 50 ans, et d'ici 50 à 100 ans" rappelle Alain Trouessin, le maire de Criel-sur-Mer.

C'est le principal changement induit par ce nouveau décret : l'établissement d'une cartographie des zones menacées qui doivent désormais être évaluées selon deux échelles de temps : d'ici 30 ans, puis d'ici 100 ans : « Cela va mécaniquement élargir la zone sur la partie 30 à 100 ans" explique Alain Trouessin.

On nous a dit qu'on en avait encore pour 50 ou 60 ans. Je pense que ça ne tombera pas d'ici là !

À ce jour, les terrains considérés comme menacés d'ici 30 ans ne sont déjà plus constructibles. C'est le cas pour ceux sur lesquels sont situés une vingtaine de maisons à Criel-sur-Mer. Parmi elles, la propriété de Jean Pierre, achetée il y a dix ans comme résidence secondaire : "On a eu le temps de finir de monter le garage et depuis, on ne peut plus construire" explique celui qui est venu s'installer définitivement ici il y a trois ans.

Comme d'autres riverains, il reste assez serein face à l'avenir de sa propriété : "On nous a dit qu'on en avait encore pour 50 ou 60 ans. Je pense que ça ne tombera pas d'ici là, on verra bien ! " dit-il, un brin fataliste.

Une vingtaine de maisons situées sur le plateau de Yauville, à Criel-sur-mer, sont sur des terrains qui ne sont plus constructibles, considérés comme menacés à l'horizon de 30 ans. © Radio France - Natacha Kadur

Provision du coût de la démolition

Les communes ont trois ans pour réaliser cette nouvelle cartographie, financée à près de 80% par l'État, même si des maires réclament d'être aidés à hauteur de 100% pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle qui leur est imposée, explique le maire de Criel-sur-Mer. Les villes disposeront d'un droit de préemption étendu sur les propriétés qui seraient mises en vente, et pourront les proposer à la location sous forme d'un bail de longue durée.

Ceux qui voudront construire dans la bande de 30 à 100 ans devront provisionner le coût de la destruction de leur bien

Le principal changement concerne également les potentiels futurs propriétaires de ces maisons menacées : "Précédemment, ils étaient indemnisés par le fonds Barnier en cas d'expropriation. Demain, ceux qui voudront construire dans la bande de 30 à 100 ans devront provisionner le coût de la destruction de leur bien à terme, donc à leur frais, et remettre le terrain en état" explicite Alain Trouessin.

Conscience du risque

Au croisement d'une rue perpendiculaire à celle du Chevington, un agent immobilier a déposé son affiche publicitaire, signe que le secteur reste attractif : "On a des biens existants qui sont vendus et rachetés par des personnes qui connaissent le risque. Ils se disent que même si ils sont concernés par le recul d'ici 20 ou 30 ans, ils en auront profité" commente le maire de la commune.

C'est un phénomène inéluctable

Les falaises de Criel-sur-Mer reculent en moyenne de 20 à 30 cm par an : "Elles le font depuis le temps qu'elles existent, c'est à dire des milliards d'années. C'est un phénomène inéluctable" rappelle-t-il.

"La problématique que nous devons gérer, cette fois a posteriori, c'est le recul brutal : on sait que cela arrive, mais on ne sait pas où, quand, et de combien" conclut Alain Trouessin.