Seine-Maritime : trois communes classées en état de catastrophe naturelle après les inondations de juin

Après les inondations de juin 2021, trois communes de la Seine-Maritime ont été classées en état de catastrophe naturelle. Un arrêté a été publié au Journal officiel ce mardi 28 septembre. Il s'agit des communes de Neuville-chant-d'Oisel pour les inondations et coulées de boue le 21 juin 2021 et des communes de Bretteville-du-Grand-Caux et Mentheville pour les mêmes motifs.

Dix jours pour déclarer le sinistre

Comme le rappelle la préfecture de la Seine-Maritime, vous disposez de dix jours pour déclarer le sinistre à votre assurance. Pour pouvoir être indemnisé en cas de catastrophe naturelle, il faut avoir souscrit une garantie catastrophes naturelles. Et que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu par la publication d’un arrêté au Journal officiel.

C'est chose faite depuis ce mardi 28 septembre. C'est l'Etat par l'intermédiaires des banques qui se chargera des indemnisations.