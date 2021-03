Seine-Saint-Denis : 180 arbres infestés par le scolyte au parc Georges-Valbon, des abattages prévus

C'est un petit insecte nuisible de la famille des coléoptères qui frappe, depuis plusieurs années déjà, les grands massifs forestiers du Jura, des Vosges ou encore de Bourgogne mais peu connu encore en Île-de-France. Pourtant, le scolyte commence aussi à faire des ravages dans notre région. Dernier exemple en date : ces 180 arbres infestés dans le parc départemental Georges-Valbon en Seine-Saint-Denis.

Des épicéas touchés par le scolyte

C'est un technicien du parc qui a repéré, il y a bientôt trois semaines, ces arbres "malades", des épicéas situés dans l'Aire des Vents (Dugny). Surtout, il s'est rendu compte qu'en l'espace d'une semaine, huit arbres avaient encore été infectés. Une propagation inquiétante qui a poussé les services départementaux à mener de premières expertises sur place avec l'appui de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon).

53 arbres à abattre au moins

Bilan de cette première étude : 120 arbres sont morts sur pied et une soixantaine sont touchés par le scolyte. Le conseil départemental a déjà décidé d'abattre 53 arbres morts "pour des raisons sécuritaires avant tout", affirme Gaëlle Stotzenbach, directrice adjointe en charge de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité. "Ce sont des arbres fragilisés qui risquent de tomber au moindre gros coup de vent et comme il y a un lycée professionnel juste à côté, on préfère ne pas prendre de risque", explique-telle.

Des analyses en cours

Pour les autres, rien n'est encore décidé. Une visite était organisée, ce jeudi 18 mars, sur place avec les membres de Fredon et des associations environnementales étaient également invitées pour évaluer la situation. "Il y a des arbres morts qui sont utiles pour la biodiversité, pour les insectes qui se nourrissent des bois morts notamment", assure Gaëlle Stotzenbach.

Des analyses ont été demandées pour savoir combien d'arbres précisément sont touchés par le scolyte et à quel point. Les résultats sont attendus d'ici une à deux semaines et il faudra ensuite décider d'abattre ou non ces arbres.

Un insecte qui se propage avec le réchauffement climatique

Le sujet de la biodiversité est sensible dans ce département carencé en espaces verts. D'ailleurs, plusieurs associations et habitants s'opposent toujours au projet de village des médias des JO de Paris 2024 qui doit voir le jour sur l'Aire des Vents. Le département rappelle donc que si abattage d'arbres il y a cette fois-ci, il s'agit avant tout de lutter contre la prolifération d'un insecte nuisible. Pour chaque arbre coupé, il s'engage à en replanter trois autres comme le prévoit son plan Canopée, adopté en juin 2020.

En revanche, les nouveaux arbres ne seront pas des épicéas car il faut s'adapter : "Il y a des essences d'arbres qu'on plantait il y a plusieurs années qu'on ne peut plus planter aujourd'hui en raison du réchauffement climatique", rappelle Gaëlle Stotzenbach. D'ailleurs, si la prolifération du scolyte s’accélère, c'est notamment à cause des étés de plus en plus secs que l'on a connus ces dernières années.