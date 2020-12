Seine-Saint-Denis : le territoire Est Ensemble lance une convention citoyenne pour la transition écologique

Cinq ans après la COP 21 qui s'est tenue en France et après l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat, l'an dernier, le territoire Est Ensemble, qui regroupe neuf communes de la Seine-Saint-Denis va organiser sa propre "convention citoyenne pour la transition écologique" en 2021. C'est le premier territoire de la métropole a prendre cette initiative.

"Face à la crise climatique et aux menaces qu'elle fait peser, notamment sur les populations les plus en difficulté et à la veille de l'anniversaire de l'accord de Paris sur le Climat, l'EPT Est Ensemble prépare un plan de transition écologique ambitieux", annonce l'établissement public territorial, dans un communiqué, publié ce 9 décembre.

Cette "convention citoyenne locale" sera organisée au premier trimestre 2021 et fera appel à des habitants du territoire, tirés au sort. Leurs propositions seront ensuite intégrées au plan de transition écologique dont l'adoption en Conseil territorial est prévue en 2022.

« Avec 32 % de ménages en situation de précarité énergétique, 6 m² d’espaces verts accessibles par habitant, 29 % de la population sous le seuil de pauvreté et la plus forte densité d’Île-de-France après Paris, notre territoire fait face à de forts enjeux qui lient intrinsèquement les réponses au défi climatique et celles que nous devons impérativement proposer face aux inégalité sociales », souligne Patrice Bessac, le président d'Est Ensemble et maire (PCF) de Montreuil.