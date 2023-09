Séisme au Maroc : La Corse offre une aide financière et s’engage à la reconstruction du pays

« Nos trois régions sont méditerranéennes et par vocation ! Aujourd’hui, la solidarité avec le Maroc doit s’exprimer et s’exprime de façon très concrète ». L’Occitanie, la Collectivité de Corse et la Région Sud engagent un million d’euros d’aide humanitaire. Il faut dire que les liens entre la Corse et le Royaume sont étroits et anciens.

Avec un bilan provisoire qui ne cesse de croître, 820 morts et plusieurs centaines de blessés, le Maroc vit un drame terrible et « il est clair qu’il va y avoir des besoins logistiques importants. L’annonce de l’aide de la Corse et des 2 autres régions a été reçu ici avec beaucoup d’émotion » nous dit Antoine Casalta, journaliste à la Radio Medi1 pour qui « l’aide internationale, humaine et matérielle sera la bienvenue dans les jours, les semaines et les mois à venir ».

De son bureau installé à Biguglia, la Consule Générale du Maroc Najoua El Barrek a passé la matinée à répondre au téléphone pour rassurer et donner les bonnes informations aux ressortissants marocain présents en Corse sur la localisation du séisme. Après quoi, elle s’est entretenue avec le Président de l’Exécutif Gilles Simeoni qui l’a assuré du soutien de la collectivité. « L’engagement financier concernera l’effort à venir de reconstruction, sur le plan urbain comme sur le plan agricole, et nous savons déjà que les besoins seront nombreux » a soutenu le Président de l’Exécutif.

23h11, tout s'est mis à bouger, à trembler ...

« J’étais au restaurant avec des amis quand on a entendu le bruit du fer des immeubles qui se cassaient. On est sorti. Ça faisait peur, les gens étaient choqués, traumatisés mais pour nous ça va ». Yohan, un restaurateur cortenais installé depuis 4 ans à Marrakech, habite dans un quartier récent qui a été épargné. Il a la voix nouée quand il dit que « le pire c’est dans le centre ancien et dans les villages, là où les maisons sont en pierres, en terre. Tout s’est effondré et tout s’effondre** encore».

France Bleu soutien la Fondation de France dans son action au Maroc.

La Fondation de France se mobilise pour apporter une aide d’urgence aux populations sur place. Forte de son expérience dans la région et en s’appuyant sur ses partenaires locaux, la Fondation de France déploie rapidement des actions de première nécessité pour venir en aide aux victimes (mise à l’abri, soutien psychologique, …). Elle interviendra dans les zones les plus impactées, notamment dans les territoires isolés où l’aide arrive plus difficilement et où les populations sont davantage livrées à elles-mêmes. Elle mènera dans un second temps des actions de reconstruction durable (réhabilitation de bâtiments collectifs, relance économique, …). Grâce à l’aide des donateurs et des fondations abritées, la Fondation de France intervient déjà au Maroc depuis plus de dix ans aux côtés des associations et des acteurs locaux, avec une attention particulière à la place des jeunes et des femmes dans la société.

