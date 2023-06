Séisme dans l'Ouest : ce n'est pas le premier et sûrement pas le dernier qu'on ressent en Mayenne

Il y a eu des secousses vendredi dernier 16 juin en Mayenne, à cause d'un séisme de magnitude 5,8 qui s'est déclenché entre les villes de Niort et de La Rochelle. Chez nous, plus de peur que de mal, il n'y a eu aucun dégât, simplement de la peur et de la surprise.

Mais aussi surprenant que ça puisse paraitre, depuis 1950 une cinquantaine de séismes ont été localisés dans les Pays de la Loire. Ces tremblements de terre ont des épicentres localisés dans les régions voisines comme la Bretagne ou la Loire-Atlantique, mais leur intensité s'est ressenti jusqu'en Mayenne.

Des séismes de magnitude 5,5 et plus

Depuis 2011, le département de la Mayenne est classé en risque de séisme faible, alors qu'auparavant il était en risque zéro. Ce changement d'échelon est dû à quatre séismes qui ont bien résonné chez nous, celui de Rennes en 2002, avec une magnitude de 5,5, soit environ la même que celui de vendredi dernier.

La Rochelle en 1972, magnitude 7 avec un fort ressenti en Mayenne. En 1965, à quelques kilomètres à peine de Château-Gontier, un séisme de magnitude 5,5 au Lion d'Angers. Et enfin, en 1959, vers Quimper, en Bretagne un gros tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter avait été recensé.

Même si ces séismes ont bien surpris les Mayennais, aucun d'entre eux n'a fait de victimes ou de dommages matériels importants.