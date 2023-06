Séisme dans l'Ouest : Christophe Béchu annonce le déblocage du fonds d'aide au relogement d'urgence

À La Laigne, Christophe Béchu et Olivier Klein écoutent Patrice et Magali, dont la maison a été classée "rouge", inhabitable.

"Nous sommes venus pour débloquer le fonds d'aide au relogement d'urgence", a annoncé Christophe Béchu ce lundi depuis La Laigne, commune dans laquelle près de 200 personnes ont dû quitter leur habitation. Un fonds pour "prendre en charge pendant six mois ceux directement impactés par le séisme", pour couvrir les frais "à 100%". Le ministre de la Transition écologique s'est rendu à La Laigne, en Charente-Maritime, épicentre du séisme qui a touché l'ouest de la France, vendredi soir, accompagné du ministre délégué à la Ville, Olivier Klein.

Ce fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU) est versé aux communes ou aux collectivités locales, lorsqu'elles doivent trouver une solution très rapide à des personnes qui ne peuvent plus occuper leur logement, notamment lors de catastrophes naturelles. Il peut prendre en charge des nuitées d'hôtel, des quittances de loyer, etc. Pour enclencher ce remboursement, les personnes sinistrées qui ont dû quitter leur logement doivent se faire recenser auprès de leur mairie.

"On ne se demande pas si ça va tomber, mais quand"

Un peu plus tôt, les deux ministres ont fait le tour des dégâts et des sinistrés avec Philippe Pelletier, le maire de commune de La Laigne. "On ne se demande pas si ça va tomber, mais quand." La maison de Patrice et Magali est classée rouge, après le séisme de vendredi soir. Ils ne peuvent plus y habiter. Leur demeure jouxte l'église de La Laigne, qui menace de s'effondrer. "C'est une telle masse de pierre que ça casserait tout", expliquent-ils encore à Christophe Béchu et Olivier Klein. Les deux ministres se sont ensuite rendus à Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres.

Dans la matinée, sur franceinfo, Christophe Béchu dressait le bilan : "Un peu moins de 200 personnes sont concernées par des logements dans lesquels il est ou interdit ou souhaitable de ne pas retourner." L'arrêté de catastrophe a été "déclenché", permettant l'arrivée des indemnités "dans les prochaines semaines", les premières étant attendues "dans les quatre semaines".

Ce vendredi soir, un séisme de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter a touché l'Ouest de la France. L'épicentre était situé en Charente-Maritime, à la limite avec les Deux-Sèvres, aux environs de La Laigne. Il a été ressenti à des centaines de kilomètres : en Bretagne, en Mayenne, à Paris, en Gironde, en Dordogne... Un seul blessé léger a été recensé. Une réplique de magnitude 5 a été ressentie la nuit suivante.

