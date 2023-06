Séisme en France: Gérald Darmanin annonce "une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle"

Après le séisme de magnitude 5,3 à 5,8 enregistré ce vendredi soir à la frontière entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime et une réplique sismique de magnitude 5 dans la nuit , Gérald Darmanin annonce ce samedi sur Twitter qu'"une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophe naturelle" va être enclenchée "étant donné l’intensité du séisme qui a frappé l’ouest de la France".

ⓘ Publicité

Cette procédure permettra "de prendre en compte les potentiels dégâts structurels qui auraient été engendrés", précise le ministre de l'Intérieur qui témoigne son "soutien aux victimes".

Le séisme a été ressenti vendredi soir dans la Sarthe , à La Rochelle , dans le Maine-et-Loire, dans le Poitou , à Bordeaux, en Mayenne , en Bretagne , en Dordogne , dans la Loire-Atlantique et en Vendée , en Limousin , à Tours , mais également jusqu'à Paris.

"La procédure de catastrophe naturelle" va être enclenchée a également indiqué Élisabeth Borne, dans la foulée de l'annonce sur Twitter de Gérald Darmanin. Cette procédure "permettra de reconnaître la situation des bâtiments qui ont pu être endommagés du fait de ce séisme. C'est une procédure qui peut donc aller très vite pour permettre la mobilisation des personnes concernées", a-t-elle indiqué.

"Le bilan est maîtrisé", selon Élisabeth Borne

La Première ministre Élisabeth Borne a exprimé "toute (sa) solidarité avec les populations" ce samedi lors d'un déplacement dans le Calvados.

Et de préciser : "Le bilan est maîtrisé, contenu".

"Une dizaine de maisons ne sont plus habitables et quelques dizaines font l'objet d'investigations pour s'assurer que les personnes puissent revenir dans leur domicile", a-t-elle précisé. "On va s'assurer que tout le monde a accès à un relogement", a ajouté la Première ministre.

Élisabeth Borne a par ailleurs annoncé que le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu se rendra sur place lundi.

Des dégâts matériels et quelques blessés légers

"Il y a principalement des dégâts matériels, on compte seulement quelques blessés légers" sans préciser le nombre exact, a assuré ce samedi la porte-parole du ministère de l'Intérieur Camille Chaize sur franceinfo .

Camille Chaize dénombre notamment de nombreux "bâtiments fissurés, pour certains inhabitables". Elle indique que les sapeurs-pompiers sont intervenus "plus d'une centaine de fois" dans la nuit de vendredi à samedi.

Par précaution, "les gendarmes, les pompiers ont dû intervenir dans la nuit pour permettre à l'abri et reloger des familles dans l'attente que des experts passent dans chacune des habitations" afin de vérifier leur état.

Dans les Deux-Sèvres, deux personnes ont été légèrement blessées et 38 autres relogées, indique la préfecture des Deux-Sèvres. Les évacuations ont eu lieu dans les communes de Mauzé-sur-le-Mignon, Saint-Hilaire-la Palud et Arçais.

Le séisme a été ressenti à Niort et dans de nombreux départements © Maxppp - jaboutier

La ville de Niort touchée par le séisme © Maxppp - jaboutier

A La Laigne , village de 500 habitants en Charente-Maritime, une centaine de maisons sont désormais "inhabitables".

En Charente-Maritime ce samedi matin à 9h, 400 foyers étaient toujours privés d'électricité dans le département. Les services d'Enedis ont été mobilisés toute la nuit pour rétablir une ligne à haute tension touchée par le tremblement de terre, indique le préfet de Charente-Maritime. Les gendarmes et 80 pompiers ont œuvré pour sécuriser les bâtiments fissurés et mettre à l'abri les habitants.

D'après le préfet, les centaines de personnes évacuées ont trouvé une solution de relogement temporaire par leurs propres moyens. À présent, l'enjeu est de proposer "solutions plus pérennes en attendant que leur logement soit mis en sécurité", explique Nicolas Basselier.

En France métropolitaine, le dernier séisme d'une magnitude supérieure à 5 date de 2019 en Ardèche, sur la commune du Teil. Mais dans l'ouest, il faut remonter à 1972 à Oléron.