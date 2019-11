Séisme historique en Drôme-Ardèche : "il faut s'attendre à des répliques"

Ardèche, France

Le séisme de ce lundi est sans doute le plus important jamais enregistré en Drôme-Ardèche. Un tremblement de terre "historique" selon Michel Campillo, sismologue à l'université Grenoble-Alpes. Le dernier qui faisait référence date de 1873, son épicentre était situé à Clansayes dans la Drôme. A l'époque, on ne disposait pas d'outils de mesure. Ce lundi, l'épicentre est au sud-ouest du Teil. Le tremblement de terre a été mesuré par l'institut du Globe de Strasbourg à 5,4 sur l'échelle de Richter.

Ne pas lever la garde dans les prochains jours

A cette heure-ci, il n'a pas été mesuré de répliques du séisme. Or, c'est ce qui se produit habituellement après un tremblement de terre. Ce mardi matin, les sismologues vont acheminer depuis Grenoble et Nice une trentaine de capteurs sur place pour mesurer plus finement les éventuelles vibrations qui pourraient se produire sans être ressenties par la population. "Normalement, statistiquement, il devrait y avoir des répliques", a expliqué ce mardi matin Michel Campillo sur France Bleu Drôme Ardèche. "Peut-être qu'il y a des répliques très petites qu'on n'a pas mesurées. On verra ça avec nos capteurs. Mais il ne faut pas lever la garde maintenant et rester très prudents dans les jours qui viennent."

