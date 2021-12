Tremblement de terre : la Franche-Comté, zone sensible à risque faible

Il y avait de quoi couper l'appétit de certains fêtards avant la bûche de Noël. Si vous étiez encore debout, à table pendant la nuit du Réveillon de Noël, vous n'êtes pas prêts d'oublier ce tremblement de terre. Dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h du matin, un séisme s'est produit provoquant de grosses inquiétudes dans de nombreux foyers du nord Franche-Comté. L'épicentre du séisme se trouvait à Damvant dans le Jura Suisse, à une vingtaine de kilomètres au sud de Montbéliard. Il n'y a heureusement pas eu de dégâts.

Des répliques ressenties dans le pays de Montbéliard ce dimanche

Ce tremblement de terre a été suivi de plusieurs répliques ce dimanche après-midi ressenties essentiellement dans le pays de Montbéliard " dont une supérieure à 3 sur l'échelle de Richter avec un épicentre localisé au même endroit que la secousse de la nuit précédente " indique le Bureau central sismologique français de Strasbourg à France Bleu Belfort Montbéliard.

Dans la région, la terre avait déjà tremblé cette semaine. Mardi dans le Haut-Doubs, un tremblement de terre de magnitude 3,1 avait été ressenti avec un épicentre situé entre Les Fins et Morteau. D'après les spécialistes, aucun lien direct n'est établi entre les deux événements.

200 séismes dans la région au cours des dix dernières années

Le séisme de la nuit du Réveillon de Noël s'explique par la situation géographique et les mouvements de la croûte terrestre du massif du Jura. " Le Jura est lié à la formation de la chaîne des Alpes. Il y a des forces qui existent dans la croûte et qui, de temps en temps, se relâchent à travers ces tremblements de terre qu'on peut enregistrer périodiquement. Dans la région des 50 km autour de l'épicentre, on a enregistré 200 séismes au cours des dix dernières années ce qui, malgré tout, en fait une zone de sismicité assez faible", explique Olivier Langliné, sismologue au Bureau central sismologique français de Strasbourg. " Le séisme a été ressenti même dans les Vosges et en Alsace mais la faille qui l'a généré est de dimension beaucoup plus petite. En novembre dernier, on a enregistré dans cette zone six séismes qu'on a pu détecter et localiser. Le séisme maximum avait une magnitude de 2,3. En fait, cette tectonique est active tout le temps et produit de petits tremblements de terre", poursuit le spécialiste.

Un séisme plus important reste possible mais le risque est très faible

Ce phénomène rappelle que le nord Franche-Comté est situé sur une zone particulière. " C'est une zone qui est très proche de la région de Bâle en Suisse, un secteur avec une sismicité plus importante avec des séismes historiques. On pense en particulier à celui de l'année 1 356 qui avait détruit la ville. On est un peu à la frontière entre cette zone de sismicité plus faible et une zone de sismicité plus importante à proximité de la ville de Bâle", rappelle le sismologue Olivier Langliné. Le nord Franche-Comté n'est pas à l'abris de subir un grand séisme mais la probabilité reste très faible. "Manifestement, d'après la sismicité de la région actuelle, de la tectonique, le risque reste très faible. Donc, ce n'est pas la région française la plus concernée par l'occurrence d'un séisme majeur. Malgré tout, la survenue d'un séisme plus important reste possible même si le risque est très faible" rassure Olivier Langliné.

Le dernier séisme qui avait marqué les esprits dans la région date de 2004. Il était de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter avec un épicentre situé dans le Doubs entre Besançon et Baume les Dames.